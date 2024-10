Eminem diventerà nonno: lo ha “annunciato” nel video di ‘Temporary’

Una maglietta sportiva con la scritta “grandpa”, nonno, e la foto di un’ecografia, consegnategli dalla figlia Hailie Jade Mathers. Ecco come Eminem (al secolo Marshall Bruce Mathers III) ha scoperto che sarà presto nonno.

E noi lo scopriamo a nostra volta guardando il video di Temporary, brano contenuto nell’ultimo album del rapper The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) – qui la nostra recensione. La canzone, che Eminem canta con Skylar Grey, è un omaggio alla figlia, e un messaggio (visto che, come da narrazione dell’album, Slim Shady viene “ucciso”) ad andare avanti anche senza di lui, sapendo che le sarà sempre a fianco.

Questa la strofa di apertura: «A lot of people ask me, am I afraid of death? / The truth is, I think what scares me the most / Is not being able to say all the things I wanna say to you / When I’m no longer here / So this song is for Hailie for when that day comes» (Molti mi chiedono se ho paura della morte / La verità è che penso che ciò che mi spaventi di più / sia non riuscire a dirti tutto quello che ti vorrei dire / quando non sarò più qui / così questa canzone è per Hailie per quando quel giorno arriverà)

Uscito ieri, il video è un collage di home movies che raccontano alcuni momenti padre-figlia, da quando Hailie era bambina fino al suo matrimonio, avvenuto quest’anno. E poi, verso le fine del video (skippate attorno a 04:26), il grande annuncio e l’emozione di Eminem, che rimane a bocca aperta.

La notizia arriva anche dai social di Hailie Jade, che proprio ieri ha pubblicato una fotografia insieme al marito con la caption: «mom & dad est. 2025», genitori dal 2025.