Elton John contro la legalizzazione della marijuana in USA: «Uno dei più grandi errori di sempre»

Elton John non ha dubbi: legalizzare la cannabis terapeutica e ricreativa è un errore. Lo ha dichiarato al Time, che ha nominato il musicista Icon of the Year: «La legalizzazione della marijuana in America e Canada è uno dei più grandi errori di sempre», ha affermato. «Sostengo che crei dipendenza. Porta ad altre droghe. E quando sei fatto, e io sono stato fatto, non pensi normalmente».

John, che ha parlato molte volte dei suoi problemi di dipendenza da cocaina, è sobrio dal 1990. Da allora, come riporta il Time, ha aiutato molti nomi ‘famosi’ nella battaglia contro gli abusi di sostanze. È stato lo sponsor di Eminem e ha aiutato a organizzare il primo viaggio di Robbie Williams in un centro di riabilitazione.

Alla domanda se la pensasse allo stesso modo sull’abuso di alcol, il marito di Elton John, David Furnish, è intervenuto suggerendo che, sebbene l’alcol sia normalizzato e culturalmente più accettato, non è poi così sicuro e sano come la gente creda.