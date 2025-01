È morto Fausto Cogliati, collaboratore di Eros Ramazzotti, Club Dogo e Francesca Michielin

È morto a 66 anni Fausto Cogliati, autore e produttore musicale. A condividere la notizia è stato Eros Ramazzotti con una storia sul proprio profilo Instagram: «Fratello, ti voglio bene, già mi manchi».

Nella sua carriera, iniziata come chitarrista nei Lijao, Cogliati ha collaborato con molti dei big della musica italiana. Oltre a Ramazzotti, infatti, il musicista ha diviso lo studio, tra i tanti, con Articolo 31, Club Dogo, Elodie, Tommaso Paradiso, Rocco Hunt, Fedez, Ultimo e Francesca Michielin.

Proprio Francesca Michielin ha condiviso un lungo ricordo sui propri social: «Tu hai saputo valorizzare la mia scrittura e mi hai aiutata a crescere, tra lezioni di songwriting e produzioni e piadine. Hai segnato i primi anni del mio percorso, quand’ero ancora una ragazzina senza una meta precisa ma cn tanta voglia di raccontare, quindi grazie di cuore per avermi ascoltata».

Ultimo invece ha scritto: «Insieme dal primo concerto al primo stadio». Clementino: «Ciao Fausto, riposa in pace». Fede di Benji & Fede lo ricorda così: «Hai fatto sembrare facile il non mollare mai mentre la vita stava provando a tutti i costi a farti volare via, tu avevi ancora le tue missioni da compiere, non avresti mai voluto alcuna compassione. “Meglio arrossire prima che impallidire dopo” mi dicesti un giorno, era diventato un po’ il nostro motto. Quanto avevi da dare ancora e ancora. Che quella tua intensità genuina e sincera che dedicavi a tutte le persone che incrociavano il tuo cammino, che la tua profonda calma e il tuo candore dignitoso e diligente all’esistenza, che la tua guida quasi paterna, che tutto quello che ci hai lasciato, tutto questo, non sia stato vano».

Non sono state ancora condivise le cause della prematura scomparsa.