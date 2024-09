«Da quanto le segui? Qual è la tua canzone preferita?»: le strane domande dello staff al concerto delle Last Dinner Party

«Da quanto tempo le segui?». «Qual è la tua canzone preferita?». Sono le domande che alcune persone di sesso maschile si sono sentite rivolgere prima del concerto delle Last Dinner Party all’Engine Shed di Lincoln, in Inghilterra. A porle è stato lo staff del locale, dove la band avrebbe dovuto esibirsi sabato 28 settembre.

«Non appena sono arrivato al concerto» scrive un utente su X «sono stato portato in un angolo buio con altri uomini. Mi hanno detto che, essendo venuto da solo, potevo essere un pervertito. Mi hanno poi portato in una stanza da solo con una guardia di sicurezza dove sono stato interrogato e perquisito».

Altri resoconti sono simili: «Mi hanno chiesto da quanto tempo mi piacciono e qual è la mia canzone preferita. È stato un po’ strano rispondere a un quiz per entrare al concerto». Oppure: «Ho fatto sette ore di coda per stare davanti perché sono alto un metro e 50, ma sono stato portato via, perquisito, mi hanno fatto domande, non sono arrivato alla transenna».

Alla fine lo show è stato cancellato poiché una delle musiciste non stava bene (è stato annullato anche il concerto di ieri sera). Il locale ha spiegato il comportamento in un comunicato in cui riconosce che la «procedura di ingresso non è stata conforme alla nostra politica» secondo cui «tutte le persone del pubblico devono essere trattate allo stesso modo».

È stato fatto per motivi di sicurezza: lo staff è venuto a conoscenza «di problemi sorti a precedenti concerti delle Last Dinner Party». Non è però «accettabile e l’Engine Shed si scusa con chiunque» sia stato sottoposto a quella sorta di interrogatorio.

La band, che non ha commentato ma che in passato ha detto di voler far sì che i concerti siano «spazi sicuri soprattutto per le donne, le persone non binarie, le persone queer», tornerà a esibirsi in Italia il 14 novembre al Teatro Regio di Parma.