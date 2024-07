Code al concerto di Calcutta, Live Nation offre il rimborso di metà biglietto

Mercoledì sera, al concerto milanese di Calcutta, molte persone avevano postato sui social foto e video della lunga coda che si era formata all’esterno, lamentandosi d’essere rimaste bloccate fuori dall’Ippodromo San Siro per una o addirittura due ore. Ve ne abbiamo parlato qui. Il concerto era sold out con oltre 30 mila presenze.

Dopo che per tutta la giornata di ieri erano continuate le lamentele degli spettatori, oggi Live Nation ha pubblicato un comunicato in cui, in accordo con l’artista e con DNA Concerti, annuncia il rimborso del 50% del biglietto a «tutti coloro che si sono sentiti danneggiati dal ritardo dell’ingresso all’evento».

«La richiesta del rimborso» si legge nel posto di Live Nation e DNA «dovrà essere inoltrata alla biglietteria a cui il biglietto è stato acquistato: Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket». Sarà possibile chiedere il rimborso alle ore 10 di lunedì 22 luglio alle ore 10 del lubedì successivo, 29 luglio.