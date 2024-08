CCCP, guarda il video di ‘Onde’

C’è un nuovo video dei CCCP. È quello di Onde, un inedito contenuto nel disco dal vivo Altro che nuovo nuovo, un pezzo da museo vivissimo, come lo abbiamo definito sei mesi fa nella recensione.

Il video, molto semplice, è stato realizzato non con immagini d’epoca, ma con quelle dei CCCP a Fellegara, in provincia di Reggio Emilia, dove si trova il casale in cui la band ha avuto origine. Le immagini, qui in un nuovo montaggio, sono state girate per la mostra Felicitazioni da SMK Factory.

L’album è la registrazione del primissimo concerto dei CCCP nella palestra di un circolo Arci a Reggio Emilia nel giugno 1983 con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, il bassista Umberto Negri (qui la nostra intervista) e il batterista Agostino Giudici, non ancora Annarella e Fatur. Onde è stata usata anche per sonorizzare una delle installazioni della mostra sul gruppo a Reggio Emilia.

Proprio stasera si chiuderà a Mantova (Esedra Palazzo Te), la tournée dei rinati CCCP. E ora?