I CCCP al Circo Massimo e in giro per l’Italia per un’«ultima chiamata»

I CCCP tornano dal vivo per una “ultima chiamata”. Si chiama infatti CCCP – Ultima chiamata il tour che la band di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella e Fatur hanno annunciato oggi. Prevede concerti «nelle più prestigiose location d’Italia», si legge in un comunicato. La data che salta all’occhio è la prima, il 30 giugno al Circo Massimo di Roma. L’ultima di quelle previste per ora sarà al Teatro Antico di Taormina.

Dopo la mostra, la “serata punkettona”, Berlino e il tour della reunion, i CCCP torneranno quindi a esibirsi in estate. Non è ancora dato sapere se quell’“ultima chiamata” significhi che la band non farà più concerti dopo questo giro.

Quando lo abbiamo intervistato a gennaio per l’uscita dell’album su Pasolini P.P.P – Profezia è Predire il Presente, Zamboni ci ha detto che «nei prossimi giorni ci vedremo per chiacchierare e vedere che cosa si dice. Non so cosa faremo, sicuramente non faremo il gruppo musicale che prepara tour o pubblica album. Mi sembrerebbe molto strano: ognuno di noi ha i suoi impegni e le sue cose».

Ecco le date (le prevendite inizieranno dalle 12 di lunedì 24 febbraio):

30 giugno al Circo Massimo di Roma

3 luglio al Castello di Legnano (Milano)

8 luglio all’Ex Base Nato di Napoli

12 luglio alla Fiera del Levante di Bari

18 luglio presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova)

24 luglio presso Piazzale Federico Fellini di Rimini

30 luglio al Teatro Antico di Taormina