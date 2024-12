Bugo ha annunciato il concerto di «addio alle scene» previsto per il 1° aprile

È tornato il Bugo surreale, che ha annunciato in modo originale il concerto di «addio alle scene». Sarà, assicura un comunicato, «un’irripetibile festa finale per cantare insieme a lui, ancora per una volta». Si terrà all’Alcatraz di Milano il 1° aprile.

È quindi un pesce d’aprile? A rendere surreale la cosa, l’annuncio in un’intervista video in cui il ruolo del cantautore è interpretato da Valerio Lundini. «Mi fermo con la carriera da musicista», dice Bugo-Lundini. «Lo dico subito: la data coincide col pesce d’aprile e sa di scherzo. In realtà la data è veramente il 1° aprile. Volevo farla il 31 marzo, ma ho un impegno mio in famiglia».

Su Facebook Bugo, quello vero, è invece molto diretto e chiaro: «Sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun “forse” e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte».

La prevendita è attiva. Quella del 1° aprile sarà anche la data finale del tour legato all’album Per fortuna che ci sono io.