Billie Joe Armstrong ha fatto incazzare i fan di Trump

Billie Joe Armstrong dei Green Day ha fatto arrabbiare i fan di Donald Trump tenendo in mano una maschera del candidato repubblicano con la scritta idiot sulla fronte.

È successo durante la prima data statunitense del Saviors Tour, avvenuta il 29 luglio a Washington, DC. Un gesto che, chiaramente, ha provocato la rivolta dei sostenitori del politico, alcuni dei quali hanno chiesto il boicottaggio della band.

La maschera è stata lanciata ad Armstrong da un fan in prima fila. Nel video si vede il musicista che la tiene in alto mentre canta Jesus of Suburbia, prima di lanciarla di nuovo alla folla.

Poco prima, Armstrong aveva cambiato il testo di American Idiot in I’m not part of the MAGA agenda, dall’originale I’m not part of a redneck agenda. MAGA è l’acronimo di Make America Great Again, slogan dei repubblicani.

Alla luce del recente sparo all’orecchio di Trump, alcuni sostenitori dell’ex presidente hanno definito le azioni di Armstrong insensibili. Il giornalista conservatore Nick Sortor ha scritto su X/Twitter : «I Green Day hanno fatto un concerto qui a DC ieri sera. Hanno deciso che sarebbe stata una buona idea tenere in mano una testa mozzata di Trump. Solo DUE SETTIMANE dopo quello che è successo. Questa gente è MALATA».

Un altro account X/Twitter di nome Fox Night ha dichiarato : «Billie Joe Armstrong solleva la testa mozzata di Donald Trump. È un buon esempio di American Idiot. BOICOTTA I GREEN DAY».

Durante il tour a supporto di American Idiot, nel 2004 , Armstrong è stato fotografato mentre indossava una maschera di George W. Bush con la parola Idiot sulla fronte, molto simile alla maschera di Trump.

Il video della serata: