James Cameron, il nuovo capitolo di ‘Avatar’ si chiamerà ‘Fire and Ash’

Avatar continuerà con il tema degli elementi dopo The Way of Water del 2022: il terzo film della saga, infatti, si chiamerà Fire and Ash (Fuoco e Cenere).

Lo ha rivelato (insieme a ulteriori dettagli) il regista James Cameron, presente all’expo Disney D23 insieme alle star del film, Sam Worthington e Zoe Saldana. L’uscita del blockbuster è prevista per dicembre 2025.

Just announced at #D23, our title for the next Avatar film: Avatar: Fire and Ash. Get ready to journey back to Pandora, in theaters December 19, 2025. pic.twitter.com/gZkCCsTl9x — Avatar (@officialavatar) August 10, 2024

Anche se non è stato mostrato alcun filmato del film, Cameron ha condiviso alcune concept art di Fire and Ash, incentrate su un clan Na’vi dalla pelle blu che vive nelle regioni vulcaniche del pianeta Pandora.

New #Avatar3 concept art is shown along with a title reveal – #Avatar: Fire and Ash – at the #D23 Entertainment Showcase pic.twitter.com/i8pXcMLfV1 — The Hollywood Reporter (@THR) August 10, 2024

«Vedrete molto di più di Pandora, più di quanto non abbiate mai visto prima», ha detto Cameron al D23 (fonte: Variety). «Sarà un’avventura folle e un piacere per gli occhi, ma ha anche una posta emotiva molto alta, più alta che mai. Stiamo entrando in territori inesplorati per tutti i personaggi che conoscete e amate».

Gran parte del cast di Avatar tornerà per il nuovo capitolo, con nuove aggiunte tra cui Oona Chaplin, Michelle Yeoh e David Thewlis. Fire and Ash è stato girato contemporaneamente a The Way of Water, il che ha portato a un’attesa di soli tre anni tra i sequel; il primo Avatar e The Way of Water sono invece separati da 13 anni.

Fire and Ash uscirà il 19 dicembre 2025. Dopo di questo, sono attualmente in lavorazione altri due film della saga, con il quarto e il quinto capitolo previsti per dicembre 2029 e 2031.

Da Rolling Stone US