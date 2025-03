È morto David Johansen, frontman dei New York Dolls e pioniere del punk

David Johansen, frontman dei New York Dolls e ultimo membro originale sopravvissuto della storica band punk, è morto all’età di 75 anni.

Il decesso del cantante, noto anche per il suo alter ego Buster Poindexter e per le sue apparizioni da attore in film come S.O.S. fantasmi (Scrooged) e Let It Ride, è stato confermato sabato da un portavoce di Johansen. In una dichiarazione rilasciata a Rolling Stone US, ha affermato: «David Johansen è morto venerdì pomeriggio nella sua casa di New York City, tenendo per mano sua moglie Mara Hennessey e sua figlia Leah, circondato da musica, fiori e amore. Aveva 75 anni ed è deceduto per cause naturali dopo quasi un decennio di malattia».

La morte di Johansen arriva a meno di un mese dalla sua rivelazione di essere affetto da un cancro al quarto stadio e da un tumore al cervello. Inoltre, era costretto a letto e incapace di muoversi dallo scorso novembre, quando una caduta gli aveva provocato la frattura della schiena in due punti. La sua famiglia aveva avviato una raccolta fondi per garantirgli cure costanti.

Nato a New York City, Johansen era celebre soprattutto per il suo ruolo nei pionieristici New York Dolls. Durante la prima fase della band, nella prima metà degli anni Settanta, registrò due album fondamentali del glam punk: New York Dolls (1973) e Too Much Too Soon (1974), scrivendo gran parte dei brani insieme al chitarrista Johnny Thunders.

Johansen iniziò a cantare professionalmente alla fine degli anni Sessanta come frontman dei Vagabond Missionaries, una band di Staten Island, ma il vero successo arrivò solo alla fine del 1971, quando si unì ai chitarristi Johnny Thunders e Rick Rivets, al bassista Arthur “Killer” Kane e al batterista Billy Murcia per formare i New York Dolls (dopo pochi mesi, Sylvain Sylvain sostituì Rivets).

All’epoca, l’hard rock e il prog rock dominavano la scena, ma i Dolls crearono un sound unico, mescolando glam rock e proto-punk con un’attitudine ribelle e un’estetica ispirata ai girl group degli anni Sessanta. La scena rock newyorkese non aveva mai visto nulla di simile, e ben presto divennero un’attrazione fissa del Mercer Arts Center, un club alla moda nel centro di Manhattan frequentato da Andy Warhol e David Bowie.

«Non si vedeva una band locale con un seguito così fedele tra i neo-decadenti di New York dai tempi dei Velvet Underground originali», scrisse Ed McCormack su Rolling Stone US il 25 ottobre 1972, in un reportage dal Mercer Arts Center, «e, cosa ancor più sorprendente, riuscendoci senza il supporto di un contratto discografico».

«Tutte le case discografiche sono venute a vederci», disse Johansen a McCormack, che descrisse il cantante come «la sorellina dal naso schiacciato di Mick Jagger». «Pensano che siamo troppo scandalosi. Sanno che siamo veri e che non ci fermeremo davanti a niente, e questo li terrorizza a morte».

La prima di molte tragedie colpì la band nel novembre del 1972, quando Murcia morì per asfissia in seguito a un’overdose durante un tour in Inghilterra. Il gruppo si riorganizzò con il nuovo batterista Jerry Nolan, firmò un contratto con la Mercury Records ed entrò in studio con il produttore Todd Rundgren per registrare il loro album di debutto, New York Dolls.

Johansen fu la mente creativa dietro classici dei Dolls come Personality Crisis, Looking For a Kiss, Jet Boy e Vietnamese Baby. «L’unico dubbio che ho è se il disco, da solo, riuscirà a impressionare tanto quanto il loro spettacolo dal vivo (sono un gruppo che si guarda con piacere)», scrisse Tony Glover su Rolling Stone US nella sua recensione dell’album omonimo, inserito nella lista dei “500 Greatest Albums of All Time”. «Sono sicuramente una band da tenere d’occhio, con le orecchie e con gli occhi… Credo che abbia a che fare con l’essere autentici e con l’aver abbastanza cuore da farlo nel modo giusto. Oggi ci sono molti approcci alla realtà; quello dei Dolls è un approccio a cui si può ballare. Puoi amarli o odiarli, ma non se ne andranno da nessuna parte. Io aspetto il loro prossimo album».

Glover aggiunse: «I Dolls sono molto più di un’altra band dall’aspetto stravagante. Un po’ come gli Stones e gli Who, che iniziarono come simboli del loro pubblico nei club. Qualcuno una volta li ha descritti come “i figli mutanti dell’era dell’idrogeno”: ragazzi e ragazze di genere indeterminato, maschi con orecchini e capelli arancioni sgargianti, femmine con ducktails e pelle nera, vestiti, trucchi e atteggiamenti intercambiabili, forse gay, forse no — e a te che te ne frega, bastardo?».

«La società era organizzata in modo molto rigido — etero, gay, vegetariano — qualsiasi cosa tu voglia dire, qualsiasi etichetta tu voglia dare», ricordò in seguito Johansen parlando degli esordi della band. «Io volevo solo abbattere quei muri e fare festa».

Recensioni positive come quella non aiutarono comunque l’album a trovare un pubblico mainstream: si fermò alla posizione #116 della Billboard Hot 100. Tuttavia, un’esibizione alla BBC in Old Grey Whistle Test fu fondamentale per dare il via alla scena punk inglese, nonostante il conduttore Bob Harried li liquidò come «mock rock». Lo show segnò anche la nascita di un fan devoto: Morrissey. «Entrambi i miei genitori guardano senza mostrare il minimo interesse», scrisse nella sua autobiografia del 2013. «Un brivido di orgoglio e gioia elettrizza il mio corpo, mentre il loro senso di vendetta rende all’istante antiquati tutti gli altri artisti pop contemporanei. Il ghigno diventa arte visiva, e i New York Dolls erano miei».

Per il loro secondo album, Too Much Too Soon del 1974, la band collaborò con il leggendario produttore di gruppi femminili Shadow Morton. Nonostante fosse appesantito da cover superflue come Bad Detective dei Coasters, gli inediti firmati da Johansen, come Human Being e Babylon, trasformarono il disco in un altro classico che sarebbe stato pienamente apprezzato solo decenni dopo. L’album raggiunse la posizione #167 della Billboard 200 prima di scomparire completamente dalle classifiche.

Disperati nel tentativo di fermare la loro parabola discendente, la band assunse Malcolm McLaren, futuro impresario dei Sex Pistols, come manager. In questo periodo iniziarono anche a esibirsi con outfit di pelle rossa davanti a una bandiera comunista. «Abbiamo deciso, visto che tutto stava diventando rosso, di mettere una bandiera comunista dietro di noi per questo show. Facciamo un “communist party”», raccontò Johansen nel 2006. «E a quanto pare fu controverso. “Communist party” è un’espressione un po’ ossimorica. Noi intendevamo “party” nel senso di festa».

A questo punto, Thunders, Nolan e Kane stavano tutti affrontando gravi problemi di dipendenza. Lasciarono la band nel 1975, e Johansen e Sylvain tentarono brevemente di andare avanti come duo. «Ci abbiamo provato, io e lui», raccontò Johansen a Rolling Stone US nel 2021. «Abbiamo fatto un sacco di cose grandiose in quel periodo, dopo lo scioglimento della band originale. A quei tempi, non avevamo nessuno che si prendesse cura della nostra carriera o qualcosa del genere. In un mondo ideale, ci sarebbe stato qualcuno di cui tutti si fidavano almeno un po’, qualcuno che dicesse: “Perché non vi prendete sei mesi di pausa?”». Ma una figura del genere non esisteva, e la band si sciolse definitivamente nel 1976, proprio all’inizio dell’era punk che loro stessi avevano contribuito a far nascere.

Dopo la fine della band nel 1975, Johansen intraprese una carriera solista che includeva album pubblicati a suo nome e, negli anni Ottanta, sotto il suo alter ego swing Buster Poindexter. Fu proprio con questo nome che registrò una reinterpretazione del brano calypso Hot Hot Hot, che inaspettatamente entrò nella Hot 100, regalando a Johansen un successo fuori dagli schemi.

«Con Buster, posso fare tutto quello che voglio», disse Johansen nel documentario del 2020 Personality Crisis. «La gente non si aspetta qualcosa di preciso. Vengono perché sanno che quello che farò sarà inaspettato. In qualche modo si fidano che sarà qualcosa di bello, e lo è sempre».

Tuttavia, Johansen arrivò a detestare Hot Hot Hot e il successo che ne derivò: «Quella canzone è stata la rovina della mia esistenza. Non so nemmeno cosa ne penso ora, non la sento da un po’. Era ovunque… la suonano ai matrimoni, ai bar mitzvah, a Six Flags».

Il suo carisma travolgente sul palco attirò presto l’attenzione di Hollywood. Dopo il debutto come attore in un episodio di Miami Vice nel 1985, Johansen venne scelto per interpretare il Fantasma del Natale Passato nella commedia natalizia S.O.S. Fantasmi con Bill Murray e il prete in Una vedova allegra… ma non troppo, entrambi nel 1988. Seguirono ruoli in film come Let It Ride (1989), dove interpretava il compagno di scommesse di Richard Dreyfuss, Freejack, Tales From the Darkside: The Movie e Mr. Nanny.

Nel 2004, una reunion dei New York Dolls sembrava poco più di un sogno impossibile. Thunders e Nolan erano morti a meno di un anno di distanza, rispettivamente nel 1991 e nel 1992, mentre Kane si era da tempo ritirato dalla musica e lavorava al Family History Center della Chiesa Mormone a Los Angeles.

Ma quell’anno, il superfan di lunga data Morrissey stava curando il Meltdown Festival di Londra e riuscì a convincere i tre membri sopravvissuti a tornare sul palco quasi 30 anni dopo la loro ultima esibizione insieme.

«È successo un po’ così, senza un vero piano», ha detto Johansen al Vinyl District nel 2013. «Morrissey ci ha chiamato per fare questo concerto a Londra, e abbiamo deciso di farlo. Avremmo soggiornato in un bellissimo hotel vicino alla ruota panoramica [il London Eye, nda] e suonato al Royal Festival Hall, che è una sala fantastica. Abbiamo deciso di farlo, e il concerto è andato sold-out, così hanno aggiunto un secondo show, e poi abbiamo pensato, beh, è stato fantastico!».

Le offerte per altri concerti cominciarono a piovere. Prima che potessero accettarle, Kane morì di leucemia nel 2004. Johansen e Sylvain continuarono con una nuova formazione dei Dolls e alla fine registrarono altri tre album: One Day It Will Please Us to Remember Even This nel 2006, Cause I Sez So nel 2009, e Dancing Backward in High Heels nel 2011.

Poco dopo l’uscita dell’ultimo album e un lungo tour estivo come gruppo di apertura per i Poison e i Mötley Crüe — due band che avevano copiato lo stile dei New York Dolls negli anni Ottanta ottenendo un successo straordinario — Johansen decise che era abbastanza. «Eravamo esausti», ha detto a Rolling Stone US nel 2021. «Eravamo in tour da circa otto anni. Non è mai stato un momento del tipo “Questo è per sempre.” Abbiamo solo rallentato per un po’ e poi è andata avanti così».

Nel 2020, i registi Martin Scorsese e David Tedeschi hanno filmato il concerto di Johansen al Café Carlyle di New York, che è diventato la spina dorsale del loro documentario del 2022 Personality Crisis: One Night Only, tracciando la storia di tutta la vita e la carriera di Johansen.

Dopo la morte del chitarrista Sylvain nel 2021, Johansen è diventato l’ultimo membro superstite della formazione originale. Quando, nel documentario, gli è stato chiesto se anche lui temesse una morte prematura, Johansen ha risposto: «No», ha detto. «Non ho mai imparato la lezione».

