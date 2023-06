‘My Heart Will Go On’ di Céline Dion ha avuto un picco negli ascolti dopo la tragedia del Titan

Da quando è arrivata la notizia dell’implosione del sommergibile Titan vicino al sito del Titanic giovedì, My Heart Will Go On di Céline Dion, e cioè il brano-tema del kolossal di James Cameron, ha avuto un impressionante boom di ascolti.

Secondo TMZ, la canzone vincitrice dell’Oscar nel 1998 ha collezionato più di 500mila stream Spotify da quando lo sforzo di ricerca e salvataggio per il sottomarino di OceanGate è terminato a seguito del ritrovamento di un campo di detriti sul fondo dell’oceano.

Secondo l’Associated Press, la Marina degli Stati Uniti aveva analizzato i dati acustici e trovato un’anomalia “coerente con un’implosione o un’esplosione nelle vicinanze di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni si sono interrotte”. La Marina Militare ha poi trasmesso le informazioni alla Guardia Costiera, che ha proseguito le ricerche fino al ritrovamento dei detriti.

Il Titan era stato visto l’ultima volta domenica 18 giugno prima di interrompere la comunicazione con una nave da ricerca. Il suo operatore, OceanGate, offre viaggi turistici al Titanic per 250mila dollari a persona. Nell’implosione sono morti il CEO Stockton Rush, l’esploratore britannico Hamish Harding, il ricercatore/subacqueo Paul-Henry Nargeolet, l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood e il figlio Suleman.

In seguito alla notizia, il regista di Titanic James Cameron, che ha visitato il sito del relitto più di 33 volte, ha sottolineato che il team dietro il sommergibile ha ignorato gli avvertimenti sulla struttura del veicolo: “Sono colpito dalla somiglianza del disastro con quello del Titanic stesso – dove il capitano era stato ripetutamente avvertito dell’iceberg davanti alla sua nave, eppure è andato a tutta velocità in un campo di ghiaccio in una notte senza luna. E molte persone sono morte di conseguenza”.