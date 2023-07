James Cameron non girerà un film sul Titan e la OceanGate

No, James Cameron non porterà sul grande schermo la tragedia del Titan; ora è certo. A mettere la parola fine ad una serie di rumor che si erano iniziati ad agitare attorno all’universo Hollywood è stato proprio il regista canadese che si è trovato costretto a metterli a tacere con un tweet.

«Solitamente non rispondo ai gossip offensivi dei media, ma questa volta mi sento in dovere. NON sto parlando per fare un film sulla OceanGate e mai lo farò», ha dichiarato Cameron sui propri social. Non stupisce che la notizia di un presunto interessamento filmico abbia coinvolto proprio lui, il regista del disaster movie per eccellenza, Titanic, visto che il Titan era stato pensato proprio per immergersi e mostrare ai suoi clienti i resti della nave affondata oltre un secolo fa nel 1912.

Cameron in passato aveva visito per ben 33 volte il luogo dell’incidente immergendosi con un sottomarino progettato da lui stesso e, durante la tragedia del Titan, si era unito alle critiche del progetto: «Molte persone era davvero preoccupate per questo sottomarino e molti della comunità degli ingegneri che lavorano nel mondo delle immersioni profonde avevano scritto lettere all’azienda avvertendoli che stavano facendo qualcosa di troppo sperimentale per coinvolgere dei passeggeri».