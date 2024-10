I film da vedere a ottobre 2024

Familia

Francesco Costabile al cinema dal 2 ottobre

Familia | Trailer Ufficiale | Dal 2 ottobre al cinema

Premiato nella sezione Orizzonti di Venezia 81 per la bellissima interpretazione di Francesco Gheghi, Familia è l’acclamata opera seconda di Francesco Costabile, già acclamatissimo all’esordio (Una femmina, 2022). Dopo dieci anni di assenza, Franco Celeste torna nella vita della moglie Licia e dei figli Alessandro e Luigi. E i fantasmi del passato tornano a galla. Nel cast anche Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e Tecla Insolia.

Joker: Folie à Deux

Todd Phillips al cinema dal 2 ottobre

Joker: Folie À Deux | Trailer Ufficiale

Leone d’oro a Venezia 2019, Oscar come miglior attore a Joaquin Phoenix, oltre 1 miliardo di dollari di incasso globale: il primo Joker ha fatto la Storia del cinecomic (e non solo). Ora arriva il sequel, che vira al musical grazie anche alla presenza di Lady Gaga, una Harley Quinn molto diversa dall’iconografia classica (o “margotrobbiana”) del personaggio. All’ultima Mostra del Cinema è rimasto a bocca asciutta, si rifarà al box office (e ai premi futuri)?

La storia del Frank e della Nina

Paola Randi al cinema dal 3 ottobre

“La storia del Frank e della Nina” - Trailer ufficiale

Coming of age 100% milanese dalla regista di Tito e gli alieni e Beata te. La storia la narra Gollum, scrivendola sui muri di periferia perché lui non parla. Accanto a lui c’è il Frank, un po’ l’eroe di tutti i suoi amici, che aspetta di avere diciott’anni per prendere il treno e andarsene via. Solo che poi incontra la Nina… Vibe metropolitana e un portentoso trio di giovani protagonisti: Gabriele Monti, Ludovica Nasti e Samuele Teneggi.

Il buco – Capitolo 2

Galder Gaztelu-Urrutia su Netflix dal 4 ottobre

Il buco - Capitolo 2 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Il primo capitolo fu un caso ai tempi della pandemia, con oltre 82 milioni di visualizzazioni nel mondo. Ora arriva, sempre su Netflix, il numero 2. Mentre un misterioso leader impone il proprio dominio nel Buco, un nuovo “inquilino” viene coinvolto nella lotta contro questo controverso metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione. Alla regia ancora Galder Gaztelu-Urrutia, nel cast entra Milena Smit, già “madre paralela” per Almodóvar accanto a Penélope Cruz.

Iddu – L’ultimo padrino

Fabio Grassadonia, Antonio Piazza al cinema dal 10 ottobre

IDDU - L’ULTIMO PADRINO - Trailer Ufficiale HD

Dal concorso di Venezia 81, ecco la “libera” biografia di Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano. Siamo nella Sicilia dei primi 2000, e Catello (Toni Servillo), un politico condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si vede offerta la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto nel catturare il suo figlioccio d’un tempo: il boss Matteo, appunto. Dirige la coppia sicula già dietro Salvo e Sicilian Ghost Story.

Megalopolis

Francis Ford Coppola al cinema dal 16 ottobre

MEGALOPOLIS | Trailer Ufficiale

Il progetto di una vita di Francis Ford Coppola, che si è auto-prodotto quest’epica urbana (e urbanistica) che vede al centro Cesar Catilina (Adam Driver), un architetto di New Rome con il piano utopistico di ricostruire la città in modo del tutto innovativo. Il suo sogno, però, è ostacolato dal sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), corrotto e conservatore. E a scombinare ulteriormente tutto arriva la figlia di quest’ultimo, Julia (Nathalie Emmanuel). Nel super cast anche Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight, Jason Schwartzman, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman.

The Apprentice – Alle origini di Trump

Ali Abbasi al cinema dal 17 ottobre

THE APPRENTICE - Alle Origini di Trump | Trailer Ufficiale | dal 17 ottobre al cinema

Negli anni ’70 un giovane Donald Trump (un impressionante Sebastian Stan) viene preso sotto l’ala protettrice dell’avvocato Roy Cohn (il Jeremy Strong di Succession), che gli insegnerà segreti e regole che governano lo spietato mondo degli affari, sui quali il futuro Presidente baserà la sua carriera e visione del mondo. Ali Abbasi, consacrato da titoli come Border – Creature di confine e Holy Spider, goes to America. Creando un caso politico.

We Live in Time

John Crowley al cinema dal 17 ottobre

WE LIVE IN TIME - Official Trailer [4K] - Starring Andrew Garfield and Florence Pugh

Dal regista di Brooklyn e Il cardellino, una love story a sfondo londinese per Florence Pugh e Andrew Garfield. La vita della chef emergente Almut cambia per sempre dopo il casuale incontro con Tobias, un uomo che ha divorziato da poco. Nel giro di dieci anni, dopo essersi perdutamente innamorati l’una dell’altro, aver costruito una casa e messo su famiglia, ad Almut viene il cancro. Candidature in vista?

Saturday Night

Jason Reitman al cinema il 21, 22 e 23 ottobre

SATURDAY NIGHT – Official Trailer (HD)

Il figlio d’arte Jason Reitman (Juno, Tra le nuvole, Young Adult) racconta le origini di uno dei più grandi miti televisivi americani: il Saturday Night Live. Concentrandosi sui 90 minuti che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata dello show comico, la sera dell’11 ottobre del 1975. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sarà poi nelle sale come evento per soli tre giorni.

Venom: The Last Dance

Kelly Marcel al cinema dal 24 ottobre

Venom: The Last Dance - Dal 24 ottobre al cinema - Final Trailer

Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home (2021), il governo statunitense dà la caccia a Eddie Brock e a Venom, mentre altri simbionti dallo spazio, mandati dal creatore di Venom Knull, giungono sulla Terra. Torna il lucertolone di Tom Hardy, nel terzo e ultimo capitolo di una saga spin-off che ha insieme divertito e diviso i puristi. Alla regia stavolta c’è l’esordiente Kelly Marcel, già produttrice dei capitoli precedenti, nel cast entrano Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

The Substance

Coralie Fargeat al cinema dal 30 ottobre

THE SUBSTANCE | Trailer italiano ufficiale HD

Uno dei titoli con più hype della stagione, e forse il ruolo migliore di sempre per Demi Moore (Academy, ci senti?). Licenziata dalla trasmissione di aerobica che conduceva dopo aver superato i 50 anni, Elisabeth risponde all’annuncio di un misterioso siero sperimentale noto come “la Sostanza”, che la trasformerà in una versione più giovane e bella di sé stessa, Sue (Margaret Qualley). Firma questo travolgente body horror la francese Coralie Fargeat, esplosa nel 2017 con il sanguinario Revenge.

Berlinguer – La grande ambizione

Andrea Segre al cinema dal 31 ottobre

Berlinguer. La Grande ambizione - di Andrea Segre con Elio Germano | Dal 31 ottobre al cinema

Sfidando i dogmi della Guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la Storia. Andrea Segre (da sempre diviso tra il documentario e film di finzione come Io sono Li e L’ordine delle cose) dirige Elio Germano in questo biopic che racconta la politica di ieri per parlare anche dell’oggi. Film d’apertura della Festa di Roma 2024.

Fino alla fine

Gabriele Muccino al cinema dal 31 ottobre

FINO ALLA FINE di Gabriele Muccino (2024) - Trailer Ufficiale HD

Ventiquattr’ore a Palermo. Al suo ultimo giorno di vacanza prima di rientrare in California, la ventenne Sophie (Elena Kampouris) conosce tre ragazzi e ne diventa amica. Questi in realtà hanno un debito da saldare, e decidono di coinvolgerla nell’intrigo che li riguarda. Sophie si ritroverà a dover fare scelte che la porteranno sull’orlo del precipizio. Gabriele Muccino torna a raccontare i giovani, ma in chiave thriller. Nel cast anche Saul Nanni e Lorenzo Richelmy.

Longlegs

Oz Perkins al cinema dal 31 ottobre

LONGLEGS | Official Trailer | In Theaters July 12

Nei suoi primi giorni di lavoro, Lee Harker (Maika Monroe), una neo-agente dell’FBI che vive nella foresta pluviale dell’Oregon, individua un assassino (l’ormai stracultissimo Nicolas Cage) grazie al suo intuito sorprendente. Ma non sarà così facile. Figlio del celebre Anthony di Psycho, Oz Perkins è già un solido nome del genere. E con questo film fa il suo exploit definitivo: a fronte di meno di 10 milioni di dollari di budget (alcuni dicono addirittura solo 3), Longlegs ne ha incassati 74 solo negli USA.