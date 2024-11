Senza tempo, sempre nuovo: Bialetti celebra gli oltre 100 anni nel mondo del caffè con una nuova campagna

Non si dice “Moka”, si dice “Bialetti”. È vero dal 1933, quando Alfonso Bialetti, fondatore nel 1919 dell’azienda che ancora oggi porta il suo cognome, inventò la Moka Express, rivoluzionando l’esperienza del caffè per milioni di consumatori, italiani e non.

Ma l’innovazione non si ferma: ed è da più di un secolo che Bialetti si impegna per portare la tradizione nel futuro, offrendo soluzioni e prodotti al passo con i tempi ma sempre con il loro stile inconfondibile.

Per questo l’offerta del marchio è tanto ricca: dalle capsule, disponibili in 14 varianti, interamente realizzate in alluminio riciclabile e riempite con 7 grammi di caffè per una resa dell’espresso ottimale, come al bar; fino al Macinato Perfetto Moka (che presenta 8 varietà), tostato lentamente e con una macinatura calibrata appositamente per l’estrazione in Moka, che garantisce un risultato perfetto in tazza. E poi la linea Esperto Grani in tre varianti per chi si vuole divertire a sperimentare con il caffè, il Filtro, creato per gli amanti della French Press, la linea di Macinato (la gamma più versatile e adatta a coloro che amano sia l’espresso sia il caffè della Moka) e le Cialde Ese, confezionate singolarmente per conservare tutto l’aroma e disponibili in 4 miscele.

E ora, la gamma si è allargata nuovamente con la nuova monorigine Perù, linea di caffè certificata Rainforest Alliance disponibile sia in capsule che come macinato, pensata per offrire ai consumatori un prodotto che unisce la qualità del caffè Bialetti a un’impronta eticamente sostenibile.

Non solo: per garantire maggiore versatilità ai propri clienti, Bialetti ha deciso di espandere la propria gamma di capsule compatibili, offrendo, oltre a quelle per sistemi Nespresso®, anche le capsule per i sistemi Lavazza A Modo Mio® e Nescafè® Dolce Gusto®.

Non solo grandi classici e sapori decisi, però. Bialetti è attiva da tempo nella ricerca legata ai caffè aromatizzati, linea che presenta limited edition stagionali al fianco di quattro gusti continuativi (Nocciola, Cioccolato, Vaniglia, Caramello). Finora, il 2024 ha visto il lancio di una miscela alla mandorla in occasione dell’estate. Questo Natale accoglierà invece il nuovo gusto tiramisù, perfetto per una coccola invernale.

Tutto lo spirito Bialetti, di ieri e di oggi, è racchiuso nella nuova campagna di comunicazione “È sempre Bialetti”, con al centro un video-manifesto diretto da Giacomo Boeri. Per usare le parole del video: “Qualunque sia il caffè che cerchi… è sempre Bialetti”.

La campagna si lega a un omonimo concorso a premi: fino al 20 dicembre 2024, chi acquisterà il caffè Bialetti potrà provare a vincere i 300 premi giornalieri in palio e un esclusivo premio finale, consistente in una fornitura di caffè per la durata di dieci anni. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili su bialetti.com e su semprebialetti.it.