Next Bite: l’innovazione alimentare passa da Roma

Si è tenuto negli scorsi giorni a Roma Next Bite, la nuova manifestazione organizzata da EIT Food, una delle più importanti comunità internazionali per l’innovazione nel settore alimentare. Una due giorni, 15 e 16 ottobre, che ha riunito oltre 900 partecipanti, tra imprenditori, esperti e leader del settore, con l’obiettivo di condividere conoscenze, creare nuove sinergie e accelerare l’innovazione nei sistemi alimentari europei. Supportata dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), Next Bite ha messo in luce le sfide più rilevanti e le opportunità che attendono il futuro del cibo. Per farlo, l’evento si è strutturato attorno a tre traiettorie fondamentali: vite più sane attraverso il cibo, un sistema alimentare a emissioni zero e la riduzione del rischio per un sistema equo e resiliente.

“Per fare la differenza servono tre ingredienti: speranza, ispirazione e connessioni” ha sottolineato Richard Zaltzman, CEO di EIT Food. Una visione condivisa anche da Viktoria de Bourbon de Parme, Chief Partnership Officer di EIT Food, che ha ribadito il ruolo fondamentale che ciascuno di noi può giocare nella trasformazione del sistema alimentare.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stata l’assegnazione del Corporate Startup Collaboration Award. Giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento è andato al gruppo tedesco Südzucker, il più grande produttore di zucchero al mondo, per la sua capacità di collaborare efficacemente con startup del settore agroalimentare. Südzucker è stata premiata per il suo impegno nella creazione di un sistema alimentare più sostenibile e innovativo.

Non meno rilevante è stata l’assegnazione dei premi EIT Food Accelerator Network Tech Validation Awards, che hanno riconosciuto diverse startup europee per le loro soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Tra i vincitori dei premi da 50.000 euro spiccano nomi come AgroGrIN Tech (che trasforma i sottoprodotti agricoli in ingredienti per l’industria alimentare e cosmetica), ed Esencia Foods (pionieri nello sviluppo di alternative vegetali al pesce a base di micelio). Con premi da 30.000 euro, aziende come Clean Food Group (che si occupa di scelte alimentari più salutari e sostenibili), hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno nella creazione di un impatto positivo per la salute del pianeta. Infine, premi da 20.000 euro sono andati a startup innovative come MarinaTex, che ha sviluppato un’alternativa compostabile alla plastica.

Tra le novità più significative annunciate a Next Bite c’è il lancio ufficiale dell’International Alliance for Impact Data, un’alleanza volta a standardizzare i criteri di valutazione ambientale nel settore alimentare a livello internazionale. Questo passo avanti sarà cruciale per consentire alle aziende di uniformare i propri standard di conformità ambientale su scala globale, migliorando così la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori.

Next Bite ha dato a tutti gli operatori di settore la possibilità di riflettere sulle sfide del futuro. Tra le sessioni di maggiore impatto, quelle dedicate ai temi della sostenibilità e della resilienza del sistema alimentare hanno evidenziato quanto sia cruciale un cambio di paradigma. I partecipanti hanno discusso di come il sistema alimentare del futuro non dovrà più “piegare” la natura alle necessità produttive, ma progettare un sistema in cui la natura stessa possa prosperare. Innovazioni come le proteine alternative, l’agricoltura cellulare e la biologia sintetica giocheranno un ruolo di primo piano nel ridefinire il rapporto tra cibo e ambiente. Il fine ultimo di questo evento, infatti, è mostrare come attraverso la collaborazione e l’impegno collettivo, sia possibile affrontare le grandi sfide globali legate alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare.