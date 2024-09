Miti, riti e gusti dell’aglio, tra le storie d’amore più longeve della cucina

L’aglio profuma, l’aglio in camicia non ha senso e l’aglio nero fa meglio alla salute dell’aglio bianco. Solo una di queste affermazioni è falsa. L’obiettivo di questo pezzo è scoprire quale e nel frattempo imparare più o meno tutto quello che c’è da sapere sull’aglio. L’ambizione è notevole, perciò partiamo dalla testimonianza di un altro che ambiva a sapere tutto della sua disciplina e riportava le sue convinzioni con la sicurezza di chi ha molto a cuore ciò che studia ma soprattutto di chi ha pochissimo timore di essere smentito.

Gli effetti benefici dell’aglio sono elencati nei libri di botanica e farmacopea di tutte le maggiori civiltà antiche. La cosa più curiosa è che tutti, indipendentemente uno dall’altro, sono giunti a conclusioni molto simili. Egizi, greci, romani, cinesi e indiani hanno sempre prescritto l’aglio per usi medici. I quali, vedremo tra poco, sono stati in buona parte confermati dalla medicina moderna, sia come medicamenti sia come strategie di prevenzione.

In Egitto, in epoche remote, pare che con sette chili e mezzo di aglio si potesse comprare uno schiavo maschio sano. Erodoto racconta che Cheope ordinò che sulla piramide di Giza venisse incisa la somma di denaro per comprare l’aglio e le cipolle per gli operai. Nel papiro Codex Ebers, lungo venti metri, si trovano descritte circa settecento formule magiche e prescrizioni mediche, molte delle quali prevedono l’uso dell’aglio. E a definitiva conferma del rapporto privilegiato tra gli Egizi e l’aglio, quando nel 1922 venne riportata alla luce la piramide di Tutankhamen, dentro ne furono ritrovati alcuni spicchi. Non è chiaro perché fossero lì, se per motivi religiosi o perché caduti a uno schiavo durante la pausa pranzo, ma c’erano.

Se è vero che la dieta mediterranea l’ha inventata un americano, Ancel Keys, nel Novecento, il soffritto però è nostro così profondamente e in modi così diversi che ci possiamo costruire un’identità senza tema di smentita. E possiamo anche dire a testa alta che fa bene da sempre, dacché anche Ippocrate, il padre della medicina occidentale, incluse l’aglio nel suo armamentario terapeutico, sostenendone l’uso per disturbi polmonari, come agente purgante e per le escrescenze addominali, in particolare uterine.

A proposito di utero e Ippocrate: nel libro Saporitissimo giglio di Mitì Vigliero Lami (Marsilio, 2002) assieme ad altre decine di storie sull’aglio è riportata la “prova del profumo”. Sembra che Ippocrate, per accertare la fertilità di una donna, facesse bollire una testa d’aglio e, per mezzo di un pessario (struttura anelliforme da inserire nell’apparato riproduttore femminile), la infilasse nella vagina della donna per un giorno intero. Se il giorno dopo il fiato della donna sapeva di aglio, significava che era fertile. Può sembrare un rito pagano più che cosa medica, ma la scientificità di questa prova è meno primitiva di quel che appare. La chimica alla base dell’odore (del profumo, diremo d’ora in poi) dell’aglio spiega, infatti, perché quel profumo è così persistente e pervasivo, e perché quindi almeno in parte quella prova non era assurda.

L’aglio intero profuma poco e ha pochi effetti benefici in sé, la magia avviene quando si taglia o si rompe. Solo a quel punto l’alliina, amminoacido contenuto nell’aglio, si trasforma in allicina, composto solforganico e fonte dei benefici e del profumo. Insieme con l’allicina si sprigionano altre componenti, quasi tutte a base di zolfo, tra cui l’allil metil solfuro, che è tra i più difficili da assimilare per l’organismo: assorbito nell’intestino, passa nel sangue e poi negli altri organi, tra cui reni, polmoni e pelle, e viene infine espulso attraverso l’urina, il sudore e il fiato. Il tutto ci mette circa ventiquattro ore.

Ma per rimarcare ancora, se non fosse ancora chiaro che, davvero, tutti hanno sempre detto più o meno le stesse cose sull’aglio: il Talmud lo raccomanda per mantenere vive le relazioni coniugali e Galeno, medico romano le cui idee hanno dominato la medicina fino al Rinascimento, gli attribuiva la capacità di eccitare Venere. Uno degli argomenti tipici dell’ateismo è che se tutti i testi sacri scomparissero dalla faccia delle terra e dovessimo riscriverli, verrebbero fuori molto diversi dagli originali, perciò non si può sostenere nulla con certezza che riguardi Dio; al contrario, se scomparissero tutti i libri scientifici (o quelli sull’aglio), piano piano, attraverso congetture e confutazioni, torneremmo a riscrivere le stesse cose. Ecco, in questa analogia l’aglio è la scienza, l’inconfutabile certezza.

Le ricerche più recenti, poi, hanno preso in considerazione anche l’aglio nero, che non è un tipo di aglio scoperto solo di recente, ma un prodotto umano. L’aglio nero è aglio stagionato in condizioni controllate di temperatura (60-90 °C) e umidità (60-90%) per un periodo che va dai 10 agli 80 giorni. In questo processo, diventa nero grazie a una reazione di Maillard e perde il sapore pungente diventando più dolce. Secondo questi studi, l’aglio nero aumenta gli effetti benefici rispetto all’aglio fresco, ha meno effetti collaterali ed è più facile da consumare. Il che, in un’ottica prettamente farmacologica, è sicuramente un vantaggio, perché il dolce è un gusto più semplice da gestire. Dal punto di vista culinario invece è un dato poco utile, perché anche l’aglio bianco può diventare dolce o almeno perdere buona parte delle sue “punte”, se cucinato a dovere.

Sull’aglio crudo si può fare poco: per quanto lo si combini con altri ingredienti, resta sempre un po’ pungente. Non che sia un problema, anzi, ma in questo paragrafo cerchiamo la dolcezza. Se invece lo cuociamo, possiamo fare grandi cose. Nella nostra parte del mondo, l’aglio si mette anche nelle zuppe e nei brodi, ma il più delle volte si cucina nell’olio, quasi sempre in un soffritto, saltuariamente per farlo confit. La ricetta dell’aglio confit è talmente automatica che non val la pena analizzarla; basta mettere gli spicchi interi in una teglia, un pentolino o una cocotte, sommergerli d’olio e lasciarli in forno un’oretta finché non si ammorbidiscono; a quel punto otterrete spicchi d’aglio spalmabili. Per il soffritto la faccenda è più spinosa, perché non ci sono ricette impeccabili e perché entriamo nell’autobiografia, e a falsare l’esperimento subentra la nostalgia; che ci porta a pensare che il modo migliore sia come l’abbiamo sempre fatto noi.

Dunque: mettasi l’aglio in una padella d’alluminio o, se vi sentite fancy, di rame; in ogni caso non di altri materiali, se no il nostro amico bianco viene bollito più che soffritto. Nell’olio, a freddo, si aggiunga l’aglio tritato non troppo fine. Sulla finezza vi lasciamo margine di personalizzazione, ma è obbligatorio, imprescindibile e incontrovertibile che venga messo a freddo, nell’olio freddo (qui ci si schiera, assumendosene i rischi). Questo perché l’aglio si brucia molto facilmente, è molto più delicato della cipolla, e noi non vogliamo l’aglio bruciato perché è più amaro, fa male e soprattutto non dà sapore all’olio. Ora si aggiungano i rametti di prezzemolo, che da un po’ vanno di moda e su cui non c’è molto da dire, perché alla peggio sono inutili, quindi se vi piacciono metteteli. A questo punto accendete il fuoco basso e restate lì, concentrati a guardare l’aglio che si trasforma lentamente.

Quinto: quando comincia a cambiare colore, da bianco duro a bianco morbido (fidatevi) aspettate ancora qualche secondo. Sesto: se siete alle prime armi, a questo punto potete aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta per fermare la frittura e procedere ancora un paio di minuti con la cottura dolce dell’aglio. Sesto bis: se siete più esperti, aggiungete solo il prezzemolo tritato, ché ferma la cottura, e spegnete. Settimo: a questo punto, aggiungete il peperoncino come preferite, tanto quello funziona comunque, ma è meglio non soffriggerlo. Ottavo: quando è pronta la pasta, riaccendete sotto l’olio, aggiungete la pasta quando ha ricominciato a sfrigolare, mescolate bene e poi minestrate. Otto bis, concessione: se siete alle prime armi, vi è concesso risottare la pasta per qualche minuto con la sua acqua di cottura, è una scorciatoia ma può servire per imparare.

All’assaggio, se l’aglio profuma ed è ancora bianco ma la pasta sa effettivamente di aglio, siete stati bravi. Se l’aglio è addirittura dolce e vi mangiate con gusto anche quello che è rimasto in fondo al piatto quando è finita la pasta, siete stati bravissimi. Se invece è tutto amaro o non sa di aglio, ma solo di peperoncino, riprovate e concentratevi di più. Soffriggere l’aglio è forse la tecnica fondamentale della cucina mediterranea e la più difficile, proprio perché non ci sono ricette, quantità e tempi definiti. Ci siete solo voi, e l’aglio.

Vien da pensare che l’aglio in camicia si usi più per estetica. In effetti, se è rosso la camicia è molto bella. Ma anche per evitare che si bruci, perché la corazza protegge. Ma allora è davvero inutile per il gusto, è solo un sotterfugio per non dover affrontare la parte difficile della preparazione, quella in cui siete solo voi contro di lui, senza aiuti, senza difese, senza scuse: il primo che si distrae si brucia.

Direi che è tutto. Abbiamo gli esiti delle analisi delle tre affermazioni da cui abbiamo cominciato e ora sappiamo qual è quella falsa. Sì, l’aglio nero fa meglio di quello bianco, qualora ci interessasse aprire una farmacia. No, l’aglio in camicia non è completamente inutile. Sì, l’aglio profuma, se non lo rovinate profuma. Profuma, è conturbante e seduttivo. E se non vi fossero bastate la Venere di Galeno, le raccomandazioni del Talmud e le prescrizioni dell’antica medicina cinese, sappiate che Jennifer Lawrence qualche tempo fa, ospite di un late show americano, ha detto che il suo profumo preferito era quello del soffritto.