L’essenza dell’Etna alla Mostra del Cinema di Venezia con Vulcanica Vodka

Settembre a Venezia è sempre stato un periodo magico. Le luci si riflettono sull’acqua dei canali, le calli si riempiono di artisti, registi e appassionati di cinema da tutto il mondo. E quest’anno, un tocco di Sicilia si fa spazio tra le stelle del cinema: Vulcanica Vodka, l’unica vodka premium siciliana, porta la forza dell’Etna e la tradizione millenaria dei grani antichi nel cuore della Mostra del Cinema.

Immaginate un’isola nel mezzo del Mediterraneo, dove il sole bacia la terra e i profumi di fiori d’arancio e agrumi riempiono l’aria. È qui, alle pendici dell’Etna, che nasce Vulcanica, un distillato che racconta una storia di passione e innovazione. I grani antichi, come il Russello e il Perciasacchi, crescono su questa terra vulcanica, arricchita dai minerali depositati da eruzioni millenarie. Ogni frammento racchiude in sé un pezzo di storia e un sapere tramandato di generazione in generazione.

Quando Stefano Saccardi, fondatore e CEO di Vulcanica Vodka, parla del suo prodotto, si percepisce subito quanto questa vodka sia più di una semplice bevanda. «Non potevamo mancare alla 81° Mostra del Cinema di Venezia», spiega, «perché l’arte, l’innovazione fuori dagli schemi e la gioia di vivere fanno parte del nostro DNA». E quale luogo migliore per celebrare l’eccellenza non convenzionale se non Venezia, dove ogni angolo racconta una storia diversa, unica e irripetibile?

Il 4 settembre, infatti, in una delle serate più attese, Vulcanica sarà partner di Unconventional Excellence,evento organizzato da Forbes Italia che celebra coloro che, in vari settori, hanno saputo distinguersi per la loro capacità di innovare, di rompere gli schemi e di lasciare un segno indelebile. Il ristorante AB – Il lusso della semplicità di Venezia diventa il palcoscenico dove si brinderà all’eccellenza con due signature cocktail, entrambi nati per esaltare l’anima siciliana di Vulcanica. Il Sicilian Martini e il Black Sour.

Il Sicilian Martini è un viaggio nei sapori dell’isola: Marsala semi-secco e fiore di cappero si uniscono per creare un twist originale sul cocktail, portando nel bicchiere tutta la freschezza e la complessità della Sicilia. E poi c’è il Black Sour, che combina la forza e il calore del vulcano con la freschezza degli agrumi siciliani, offrendo un’esperienza sensoriale che difficilmente si dimentica.

Serena Bonetti, CCO di Vulcanica Vodka, racconta come l’essenza di questa vodka risieda proprio nella sua unicità: «Vulcanica è nata da un territorio che non ha nulla di convenzionale, e come tale abbiamo voluto celebrare chi, come noi, si distingue per l’originalità e l’uso di metodi alternativi. È un piacere condividere questa esperienza con altri imprenditori che, nei loro settori, hanno portato vera innovazione».

Vulcanica non è solo una vodka: è una dichiarazione d’amore alla Sicilia. È la testimonianza di un’isola che ha saputo fondere tradizione e innovazione, creando un prodotto che porta nel mondo la sua storia millenaria. Quando si sorseggia Vulcanica, si assapora la potenza dell’Etna, la delicatezza dei grani antichi, e l’arte di una distillazione curata nei minimi dettagli.

Alla Mostra del Cinema di Venezia, tra il glamour e i riflettori, Vulcanica Vodka porterà un pezzo della sua terra, ricordando a tutti che l’eccellenza non è mai convenzionale. È innovativa, è audace, è siciliana. E, come la Sicilia, è destinata a lasciare un segno che durerà nel tempo.