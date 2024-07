La sentenza era stata annunciata per oggi: Andrea Arrigoni, in arte il trapper Shiva, è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere per la sparatoria, avvenuta un anno fa in via Cusago, zona Ovest di Milano, nei pressi della casa discografica dell’artista. Nell’episodio erano stati coinvolti due trapper rivali, gravitanti attorno alla crew di Rondodasosa.

La decisione, scrive l’ANSA, è stata presa dai giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano al termine del processo con rito abbreviato. Le richieste originarie della PM Daniela Bartolucci ammontavano a sette anni completi. I capi di imputazione erano per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola (la quale però non è mai stata trovata).