Shiva ha pubblicato il suo primo brano dopo l’arresto

Manuel Agnelli: «Non ho mai chiesto di partecipare a Sanremo»

«Smentisco per amor di precisione e per alleviare un’orchite procuratami da una sempre più diffusa cialtronaggine mediatica». Non è detto però che non ci torni proponendo un progetto interessante: «Vincendo magari, come con i Måneskin». Il no al feat coi La Crus all’Ariston