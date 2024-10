Pras Michél ha denunciato Lauryn Hill per il tour cancellato dei Fugees. La replica: «Un attacco falso e senza basi»

Lauryn Hill è stata citata in giudizio da Pras Michél, compagno di band nei Fugees, per frode e violazione del contratto. La denuncia, presentata ieri al Southern District di New York, arriva dopo che i Fugees hanno accorciato il loro tour del 2023 e cancellato tutte le date previste per il 2024.

I due componenti avevano espresso differenti opinioni sul perché di questa cancellazione: se Lauryn Hill aveva attributo le principali ragioni dei pochi biglietti venduti al «al sensazionalismo dei media e ai titoli acchiappaclick», Pras aveva puntato il dito contro la compagna di band e i suoi imprevedibili atteggiamenti. «La gente si è chiesta: “Come faccio a sapere che i concerti non verranno cancellati?», con queste parole Pras aveva condiviso le sue perplessità sui Lauryn Hill prima di incolparla pubblicamente in Bar Mitzfa, quella che è stata recepita come una diss track ma che l’artista ha minimizzato così: «Siamo una famiglia, ci sono dei disaccordi, ma non è che mi metto a dissarla. È il modo in cui noi artisti ci esprimiamo».

Ma di questa famiglia, oggi, rimane ben poco. Nella denuncia presentata da Pras, Lauryn è accusata di aver gonfiato il budget con «spese non necessarie e, molto probabilmente, fittizie» nel tentativo «velato e subdolo» di trarne un profitto personale. «L’arroganza di Lauryn Hill è stata nuovamente dimostrata quando ha rifiutato unilateralmente un’offerta di 5 milioni di dollari [per suonare al Coachella]», si legge nei documenti. «Il motivo era che il suo ego era ferito dal fatto che i No Doubt avrebbero guadagnato più dei Fugees». Continua: «Hill non ha mai detto a Pras dell’offerta, né tantomeno che l’aveva rifiutata. Pras ne è venuto a conoscenza solo quando era troppo tardi, dopo che Hill, in una sorprendente dimostrazione di arroganza, ha chiesto a Pras se avrebbe accettato di esibirsi gratuitamente con alcune canzoni dei Fugees come apertura per suo figlio, YG Marley, che avrebbe dovuto esibirsi allo stesso festival». Per poi concludere, tornando a parlare del motivo che avrebbe spinto la Hill a una reunion: «Si è resa conto che l’unica possibilità di esibirsi in arene e di nutrire il suo insaziabile ego sarebbe stata quella di riunirsi in un nuovo gruppo».

La risposta di Ms. Hill non si è fatta attendere. Con un documento diviso in 7 “fatti”, l’artista ha replicato a quello che oggi pare definitivamente un ex compagno di band. Per prima cosa Hill definisce la denuncia «senza basi» e «piena di false affermazioni e attacchi ingiustificati». Pras avrebbe infatti «omesso di aver ricevuto un esagerato anticipo per il tour» non restituendo alla cantante i «consistenti prestiti concessi da me come atto di buona volontà». Si parla di una cifra di 3 milioni di dollari per permettere a Pras di pagare le spese legali (qui per saperne di più, ndr): «Wyclef e io non abbiamo preso anticipi per assicurare quei soldi a Pras. Io personalmente ho coperto le principali spese del tour e gran parte dell’anticipo di Pras. Avevamo un accordo affinché i soldi dell’anticipo venissero poi restituiti, cosa che non è avvenuta».

Sulla reunion: «Il tour dello scorso anno era stato programmato per festeggiare i 25 anni di The Miseducation of Lauryn Hill e ci sarebbe stato con o senza i Fugees». Un tema che la cantante ci tiene a sottolineare: «Tutta la produzione dei Fugees era quella del mio tour, Pras in pratica doveva solo presentarsi e esibirsi». E ancora: «Il tour è stato allargato ai Fugees perché ho scoperto Pras era nei casini e aveva bisogno di soldi per le sue difese legali».

Gli ultimi 3 “fatti” presenti nel documento si spostano invece sulla sfera personale. «Mi ha ringraziato di avergli salvato la vita» ricorda Ms. Hill prima di affrontare i problemi legali di Pras: «Non ero nella vita di Pras quando ha preso quelle sfortunate decisioni che l’hanno portato ai suoi attuali problemi giudiziari. Non gli ho dato consigli e non sono responsabile in nessun modo delle sue decisioni e delle conseguenze che ora deve affrontare. Nonostante i suoi attacchi, spero che le cose per lui si risolveranno»

Al documento di Lauryn Hill ha risposto l’ufficio stampa del team di avvocati di Pras Michél: «Quello che dice Lauryn Hill è categoricamente falso. Se è stata così responsabile nella gestione del tour, perché non ha inviato un resoconto delle spese a Pras? Perché gli ha rifiutato la possibilità di controllare i suoi libri e registri? Dov’è finito l’anticipo a otto cifre ricevuto dalla Mammoth? E soprattutto, perché non ha affrontato il fatto di aver macchiato il marchio Fugees con i suoi ritardi cronici?». Gli avvocati di Lauryn Hill hanno invece definito la denuncia «disperata e piena di bugie e commenti intenzionalmente denigratori».