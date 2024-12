Liberato ha pubblicato un nuovo album a mezzanotte

Nessuna comunicazione ufficiale, ma d’altra parte questo è da sempre il modus operandi di Liberato: allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2024, il rapper napoletano ha rilasciato a sorpresa un album, Liberato III, composto da otto brani inediti più uno, e cioè il singolo Lucia (stay with me), colonna sonora del film Il segreto di Liberato (uscito il 9 maggio scorso e ora su Netflix). E ovviamente ha scatenato il caos sui suoi profili social, tra i commenti entusiastici dei fan.

Le tracce sono accompagnate da altrettante clip disponibili sul suo canale YouTube che mescolano maschere, luoghi e simboli raccontando Napoli nelle sue tante sfaccettature attraverso immagini evocative: Pulcinella, il sangue di San Gennaro, Partenope, il Munaciello, il Vesuvio che erutta la rosa di Liberato. E c’è anche un pezzo, Essa, che vede la partecipazione di Maria Nazionale. In particolare, come si legge su YouTube, quello di Turnà, cover di Voglia ‘e turnà di Teresa De Sio, ideato e realizzato da Gabriele Ottino e Akasha in collaborazione con Francesco Lettieri, è il primo videoclip realizzato in Italia usando Sora, l’IA che crea video con ChatGpt, nell’ambito dell’Alpha Artist Program.

LIBERATO - TURNÀ

Ecco la tracklist:

1. TURNA’

2. ‘A ‘MBASCIATA

3. NOVEMBRE

4. ESSA (con Maria Nazionale)

5. TRE

6. Sì TU (IT’S YOU)

7. ‘A FOTOGRAFIA

8. LUCIA (STAY WITH ME)

9. ‘O DIARIO