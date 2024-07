JägerMusic Lab 2024: svelati finalisti e giuria, quest’anno il tema è “Open Your Sound”

È ai blocchi di partenza la nuova edizione di JägerMusic Lab, Talent Lab dedicato alla scoperta e promozione dei migliori talenti emergenti della musica elettronica italiana in collaborazione con MAT Academy, la prima accademia online per produttori musicali.

Non solo una competizione, ma un percorso di crescita professionale che continua a dimostrare come la collaborazione tra brand ed enti di formazione possa creare opportunità concrete per i giovani artisti. Tante le sorprese ancora da annunciare per l’edizione 2024, che intanto ha svelato sia gli 11 talenti selezionati per le fasi finali del Lab che la giuria che li accompagnerà nel percorso di formazione e valutazione.

Gli annunci sono avvenuti il 17 luglio, durante il Welcome Day di JägerMusic Lab, occasione per i partecipanti di porre le prime domande ai giudici e ricevere feedback preziosi sui loro lavori. Invece, in giuria quest’anno troviamo Madame, che prende parte allo JägerMusic Lab per la prima volta e come special guest della settima edizione. Insieme a lei torna il producer Ilario Alicante, che aveva già partecipato nel 2019, insieme ai fondatori di MAT Academy, The ReLOUD (Alex Tripi e Nello Greco).

Rivelato anche il tema del Lab di quest’anno, che al grido di “Open Your Sound” lancerà ai partecipanti un invito a contaminarsi con diversi generi, ampliando il proprio percorso e aprendo nuove visioni e prospettive.

Come si svolge il Lab? Dall’11 al 16 novembre, i finalisti parteciperanno a una sessione intensiva di Academy presso gli Altromondo Studios di Rimini. Guidati, oltre che dai giudici, da rinomati professionisti del mondo della musica, i partecipanti saranno coinvolti in attività didattiche avanzate, sessioni di studio e workshop pratici. Il culmine del programma sarà l’evento finale presso gli Altromondo Studios di Rimini il 16 novembre. Durante la serata sarà annunciato il Music Meister 2024, decretato dalla giuria di esperti.

Ecco dunque i finalisti di JägerMusic Lab 2024, scelti tra centinaia di candidature tra il 13 maggio e il 21 giugno di quest’anno:

Alec Temple & Vago XVII

Il progetto nasce nel 2022 dall’incontro tra Alec Temple (Alessandro Zavoli) e il producer VAGO XVII (Pietro Bagni), che debuttano con il singolo Icaro nella playlist Fresh Finds Italia. La loro musica combina voce limpida con melodie EDM, Indietronic, House e Cinematic Pop, esplorando emozioni oscure e miti. Dal 2022, si esibiscono live, aprendo per artisti come Myss Keta, BigMama e Laila Al Habash. Il 4 aprile 2024 sono tra i finalisti di Musicultura con il brano Cenere.

Criss-T

Criss-T, DJ e producer italiano classe ’99, è resident al Cantieri Disco (PE). Le sue tracce, pubblicate da etichette Techno come DSR, ART.1.43 ed Eclipse, combinano sperimentazione e innovazione con radici nell’old school techno. Ha collaborato con grandi nomi come Luca Agnelli, DJ Rebekah, Marika Rossa, AnD, Diøn, Fantasm, Luigi Madonna, Dexphase, Caravel, Lorenzo Raganzini e Paolo Ferrara.

Cuperose

Cuperose è il progetto di Andrea Privitera, musicista, produttore e cantautore di Catania. A gennaio del 2024 pubblica il primo album omonimo con La Tempesta Dischi, seguito da un remix ufficiale per i Subsonica contenuto all’interno dell’album Realtà Aumentata. La voglia costante di riscoprirsi e trovare una nuova parte di sé all’interno del percorso creativo è ciò che spinge il giovane artista siciliano a innovare e innovarsi.

Dwayne

Salvatore Vicedomini, noto come Dwayne, è un produttore e cantante della provincia di Salerno, nato nel 1999. Appassionato di musica dai tempi delle superiori, ha scoperto il beatmaking nel 2016. La sua visione artistica spazia tra vari generi e un’intensa introspezione personale, portandolo a comporre e cantare i suoi brani.

Ginevra Ramos

Ginevra Ramos, nata a Milano nel 2006 e cresciuta a Ibiza, è cantante e DJ. Dopo La Voz Bambini in Spagna ha debuttato come cantante all’IMS di Ibiza. Tornata a Milano nel 2023, ha pubblicato il suo primo singolo KISS con Ada Music – Warner, trasmesso su Radio 105. Si esibirà all’Ibiza Global Festival nel 2024.

Kefrennnn

Alex Mazzone, DJ/producer classe ’03, è emerso nel panorama musicale grazie alla sua evoluzione dall’hip-hop/trap all’elettronica. Dopo aver iniziato a suonare chitarra e basso a 10 anni, ha abbracciato la produzione musicale nel 2019. Influenzato da artisti come Illenium e Flume, si è dedicato alla drum and bass e alla jungle, facendosi notare nei club locali e diventando artista di punta dell’evento “Club Futuro” nel 2023. Le sue produzioni combinano un sound aggressivo con elementi melodici e coinvolgenti.

K.U.R.A

Valeria Di Sabato, nota come K.U.R.A, è una DJ/producer e media artist siciliana. Ha studiato Sound Design a Milano e ha collaborato con artisti come Bill Fontana. Nel 2021 ha pubblicato l’EP I‘m Not (In) My Body Anymore come Alvax. Il suo progetto K.U.R.A rappresenta il suo lato Queer Techno, con tre singoli e collaborazioni con etichette siciliane e inglesi. Ha partecipato a festival come il Sys di Palermo e lo Zo di Catania.

LoneWolf

LoneWolf, nome d’arte di Francesco Moussa Ka, è un produttore di musica EDM nato nel 2000. Specializzato in Bass Music tra Dubstep e DnB, è ispirato da artisti come Virtual Riot, Skrillex, e Noisia. Ha iniziato a produrre musica nel 2017, sviluppando il suo stile attraverso errori, analisi tecnica, corsi online, e molta pratica con la sua DAW.

Marco Elba

Marco Elba nasce a Savona il 10 agosto 2000 e sin da bambino si tuffa a capofitto nella musica. Studia per anni pianoforte, per poi affiancargli il canto e iniziare a scrivere brani propri. Con il tempo diventa anche producer e comincia a plasmare il suo sound: un pop ultra moderno e ricco di contaminazioni, che danza tra trap, EDM ed etno. Totalizza più di 2 milioni di stream su Spotify, vince numerosi e prestigiosi premi, e nel 2023 è scelto da Universal Music Publishing per il talent “Genova X Voi”.

OANA

Ana, alias Oana, è una compositrice e DJ italiana nata nel 1992. Dopo il liceo, ha iniziato lezioni di canto e studi di Jazz al conservatorio, mentre esplorava l’elettronica. Il suo primo EP, I Fiori del Male, segna l’inizio della sua carriera, e come DJ continua a esplorare generi diversi, mantenendo un legame con la “musica viva”.

Trevize

Francesco Barletta, conosciuto come Trevize, è un produttore musicale pugliese specializzato in elettro world music. Nato a contatto con le sonorità tradizionali pugliesi, inizialmente le ha respinte, ma con il tempo ha imparato ad apprezzarle, esplorando nuovi suoni anche con la musica popolare italiana e internazionale. Ispirato da artisti come Be Svendsen, Kerala Dust, Nicola Cruz e Romare, i suoi set sono dinamici e spaziano tra ritmi danzerecci e sperimentali, mantenendo sempre un’atmosfera ironica e meditativa.