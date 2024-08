È uscito ‘Vultures 2’ di Kanye West e Ty Dolla Sign

Kanye West e Ty Dolla Sign hanno pubblicato il loro nuovo album Vultures 2, dopo che una data d’uscita era apparsa sul sito e poi prontamente rimossa. Il disco è apparso online dopo che i due hanno pubblicato il brano Slide su yeezy.com e dopo aver trasmesso in streaming il progetto su YouTube.

In molti pensavano a uno slittamento, in stile Kanye, dopo che la data era stata cancellata. Invece eccolo qui. Oltre a Slide, nel disco ci sono alcuni brani che i fan avevano già potuto ascoltare come River e Time Moving Slow. Potete ascoltarlo qui:

Lo scorso gennaio West aveva annunciato che Vultures sarebbe stata una trilogia. Il secondo volume era atteso per l’8 marzo, poi per il 3 maggio. Poi, dopo la cancellazione dei listening party non erano pochi i fan che pensavano che il disco non sarebbe mai uscito. Invece, eccolo qui.