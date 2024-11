È morta Tyka Nelson, musicista e sorella di Prince

Tyka Nelson, sorella di Prince, nonché musicista e cantautrice, è morta lunedì 4 novembre, secondo il Minnesota Star Tribune. Aveva 64 anni.

Il figlio di Nelson, President, ha confermato la sua scomparsa ma non ha diffuso dettagli sulla causa. Nelson era l’unica sorella di Prince, nata due anni dopo suo fratello il 18 maggio 1960 da John L. Nelson e Mattie Shaw Nelson.

Alla fine degli anni Ottanta, Nelson ha seguito le orme del fratello nell’industria musica, pubblicando il suo primo album, Royal Blue, nel 1988. Il disco conteneva le sue due canzoni di maggior successo: Marc Anthony’s Tune raggiunse la 33esima posizione nella classifica Billboard Hot R&B/Hip-Hop mentre L.O.V.E. la 52esima.

Nelson ha pubblicato altri tre album: Yellow Moon, Red Sky nel 1992, A Brand New Me nel 2008 e Hustler nel 2011. Quest’estate avrebbe dovuto esibirsi con un concerto di saluto al Dakota di Minneapolis, ma si è ammalata prima dell’evento e ha dovuto rinunciare (lo show è andato avanti senza di lei). In un’intervista, Nelson aveva detto allo Star Tribune che stava lavorando a un nuovo mixtape e a un memoir.

Nelson ha anche lavorato a stretto contatto con Prince durante gli ultimi anni della sua vita. Dopo la morte del cantante nel 2016, Nelson e cinque fratellastri sono stati nominati eredi legittimi del patrimonio del musicista (Prince non aveva lasciato nessun testamento). Negli anni successivi, Nelson ha aiutato a scavare nel famoso caveau di Prince per scoprire e preservare il tesoro di materiale d’archivio che il musicista aveva nascosto ma che sperava un giorno sarebbe stato rilasciato.

“Prince ha sempre voluto che la gente ascoltasse la sua musica”, ha detto Nelson a Rolling Stone nel 2021. “Come avrei potuto non lavorare per quello su cui quest’uomo si è rotto la schiena per tutta la vita? Non avrei mai potuto lasciare che una nota della sua musica non venisse mai ascoltata. Non avrei mai permesso che quel museo non aprisse e non permettesse alla gente di vedere quello che ha immaginato. Quell’uomo ha messo in moto tutto questo e non lascerò questo pianeta finché non avrà ottenuto ogni singola cosa per cui ha lavorato così duramente e preservata affinché tutto il mondo potesse ascoltarla”.

“Sono una persona davvero grata perché abbiamo avuto persone meravigliose nella nostra vita”, ha detto Nelson la scorsa estate allo Star Tribune riguardo a se stessa e al suo ruolo nell’esistenza di suo fratello. “Mi manca quella saggezza. Se potessi viaggerei per il mondo intero e incontrerei persone che lo amano – per alcune persone sono l’ultimo collegamento con lui – è come ricambiarlo. Per quanto mi riguarda, è rimasto perché amavano la sua musica. Ora mi hai fatto piangere due volte. Non farmi piangere di nuovo”.

