Drake ha appena pubblicato ‘100 giga’ di contenuti, tra cui tre nuove canzoni

Dopo un’estate relativamente tranquilla, Drake è riemerso con tre nuove canzoni presentate in anteprima su un misterioso account Instagram chiamato @plotttwistttttt. I fan avevano già notato che Drake seguiva l’account allora privato da diversi mesi. La descrizione dell’account recita: «100 Gigs for your headtop».

L’account fornisce un collegamento a un sito Web pieno di clip di canzoni risalenti a diversi mesi fa, che mostrano una sorta di mood board, e oggi, 6 agosto, Drake ha pubblicato l’account nella storia della sua pagina ufficiale e ha soprattutto pubblicato tre nuove canzoni: It’s Up, Blue Green Red e Housekeeping Knows.

La prima del trio, It’s Up, sembra contenere i feat di Young Thug e 21 Savage. Latto fa un’apparizione in Housekeeping Knows prodotto da Gordo .

Le canzoni sono le prime nuove uscite di Drake dai tempi del diss di Kendrick Lamar Not Like Us. In quella canzone, Kendrick ha avanzato l’affermazione che il rapporto di Drake con gli artisti di Atlanta fosse di sfruttamento. Qui, Drake collabora con 21 e Young Thug, il che sembrerebbe mettere in discussione le affermazioni fatte in precedenza.

Lo scorso weekend, Drake è apparso alla tappa del tour di PartyNextDoor a Toronto per annunciare un progetto collaborativo tra i due che uscirà questo autunno. Con questa nuova serie di tracce, sembra che Drake stia pianificando di lanciare nel frattempo anche un progetto separato.