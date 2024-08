Cure, in arrivo un singolo con due inediti

I Cure hanno annunciato la pubblicazione di un singolo. Si tratta di un vinile a 12 pollici eco-friendly. Uscirà l’1 ottobre in edizione limitata a 5000 copie (di cui 100 autografate da Robert Smith) per il Naked Record Club e servirà a raccogliere fondi per l’organizzazione ambientalista EarthPercent. Titolo: Novembre: Live in France 2022.

Il singolo conterrà due pezzi, And Nothing Is Forever e I Can Never Say Goodbye in versione dal vivo, registrati in Francia nel 2022. Si tratta di due canzoni che si pensa possano entrare a far parte dell’atteso nuovo album dei Cure Songs of a Lost World di cui si parla da tempo (tanto, troppo) e di cui non è ancora stata annunciata la data di pubblicazione. La band ha già eseguito in concerto vari altri pezzi inediti come A Fragile Thing, Endsong, Another Happy Birthday.

«Voglio che la gente lo ascolti dalla prima all’ultima canzone, per essere trasportata altrove», ha detto tempo fa Smith a proposito dell’album. Noi siamo pronti a farci questo trip: dicci tu quando si parte, Robert.