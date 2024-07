Adele: «Non ho intenzione di pubblicare nuova musica a breve»

Se aspettate nuovi canzoni di Adele… beh, dovrete aspettare ancora un po’. La cantante ha rivelato che non ha intenzione di realizzare nuovo materiale a breve e che ha intenzione di prendersi una pausa dopo i suoi prossimi spettacoli.

Le dichiarazioni arrivano in una intervista con la rete tedesca ZDF.

«Non ho in programma niente di nuovo musicalmente, per niente», ha detto. «Voglio una svolta e credo di voler fare altre cose creative, solo per un po’».

