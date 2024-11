Eddie Murphy interpreterà George Clinton nel biopic del regista di ‘Dreamgirls’

Eddie Murphy interpreterà George Clinton in un prossimo film biografico, secondo diversi report . Il comico interpreterà la leggenda della musica nel film degli Amazon MGM Studios diretto da Bill Condon.

Clinton ha condiviso la notizia sul suo Instagram, commentandola con l’emoji “👀”.

Anche se non sono stati resi disponibili molti dettagli sul progetto attualmente senza titolo, Deadline riporta che Virgil Williams sta scrivendo una sceneggiatura per il film, basata su una bozza originale di Max Werner. Il copione sarà basato sul memoir del musicista funk del 2014, Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin’ Kinda Hard On You?

Rolling Stone ha descritto il libro come “stupefacente”, poiché ha condiviso dettagli sulla festa con Sly Stone e sull’incontro con gli zombi con il bassista dei Parliament Billy Bass Nelson.

“Abbiamo corso per un blocca, abbiamo percorso circa un miglio lungo la strada e siamo arrivati ​​in una piccola città dove abbiamo visto tutte queste fottute creature che camminavano in giro, zombi o mummie, con le mani alzate in aria e sguardi morti sui loro volti”, ha scritto nel libro. “Eravamo spaventati a morte”, ha aggiunto, rivelando di essersi effettivamente imbattuto sul set della notte dei morti viventi di George Romero.

Il film riunirà Murphy e Condon dopo che la coppia ha lavorato insieme in Dreamgirls del 2006, in cui Murphy recitava accanto a Jamie Foxx, Jennifer Hudson e Beyoncé.

Secondo quanto riferito, l’attrice Catherine Davis, una fan di Clinton, ha suggerito l’idea a Murphy. Il film condividerà la storia della vita del pioniere del funk e di come ha fondato il collettivo musicale Parliament-Funkadelic.

Davis, Greg Yolen e le società di produzione di Murphy e John Davis produrranno il film. Clinton, 83 anni, sarà il produttore esecutivo del film insieme a Charisse Hewitt-Webster, Archie Ivy e Jeff Jampol.

Murphy reciterà prossimamente in The Pickup con Keke Palmer e Pete Davidson, mentre Condon sta terminando Kiss of the Spider Woman, con Jennifer Lopez e Diego Luna.

Da Rolling Stone US