Via lo stress di Capodanno: a organizzare tutto ci pensa SiVola

Si avvicina il momento peggiore dell’anno: quello in cui il cellulare comincia a trillare, e la domanda è una sola. Ma che cosa fai a Capodanno? Per evitare di rompere amicizie storiche, tra discussioni sulla destinazione, su dove mangiare, e dove andare a ballare, una strategia c’è. Ve la porta SiVola, Travel Tech Company leader di mercato in Italia nel settore dei viaggi di gruppo. Voi scegliete la destinazione: al resto pensa SiVola.

Islanda, Stati Uniti, Lapponia, Giappone, Egitto, Vietnam, Colombia, e chi più ne ha, più ne metta. Dieci giorni in Marocco alla scoperta del deserto, delle città imperiali e di Chefchaouene, la città blu? Detto, fatto. Siete più tipi da perdervi nella natura incontaminata dei grandi parchi americani? Anche qui, SiVola ha la soluzione per voi, portandovi per l’ultimo dell’anno in un tour tra Los Angeles, Monument Valley, Death Valley e Grand Canyon.

O perché non darsi all’esotico e partire per Panama e le Isole San Blas? D’altronde, un capodanno al caldo ha sempre fatto gola a tutti… Per chi vuole volare lontano, altre mete papabili sono il Messico e la Thailandia. Se invece volete il caldo-ma-non-troppo, gli itinerari alle Canarie e in Andalusia potrebbero fare al caso vostro.

Che scegliate la “classica” magia del Natale firmata New York, tra strade illuminate e spettacoli teatrali; o che sia il momento giusto per fare quel viaggio in Sri Lanka che avevate sempre desiderato, il consiglio è sfogliare per bene tutte le proposte di SiVola per la fine del 2024.

Perché, certo, festeggiare con gli amici è uno dei piaceri della vita. Ma anche farsi nuovi amici mentre si festeggia e si stacca la spina non è per nulla male.

Scopri tutti i viaggi disponibili sul sito di SiVola.