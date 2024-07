Mahmood a sorpresa per “glo for music”: «Ci siamo messi a ballare tutti insieme»

Pensate a come sarebbe stare su una spiaggia al tramonto, con gli amici, a prendere il sole e a divertirsi, quando a un certo punto la magia viene resa ancora più speciale da un’esibizione a sorpresa di uno dei vostri artisti preferiti. È successo il 21 luglio al Singita Miracle Beach di Fregene, dove poco prima che il sole andasse giù i fan hanno potuto assistere a un live con band di Mahmood.

Un vero e proprio secret show che ha stupito i presenti ma pure un po’ Mahmood, che di sicuro non aveva mai fatto un live davanti a un pubblico che non sapeva che si sarebbe esibito. «È stato abbastanza assurdo. Loro erano lì tranquilli a fare aperitivo e a un certo punto sono salito sul palco. Avrei voluto essere anche io in costume con loro! Lo stupore è stato molto figo, non se lo aspettavano. Poi ci siamo messi a ballare tutti insieme», ci dice una volta sceso dal palco.

Per lui questa è un’estate di lavoro. È attualmente impegnato con il Summer Tour, con la promozione del nuovo singolo Ra Ta Ta e sta mettendo su la sua prima tournée nei palazzetti italiani, prevista per ottobre. C’è tempo di riposarsi in un’estate così? Sono sicuramente previste delle tappe nella sua regione preferita: «Mi piace andare in Sardegna, con la mia famiglia, i miei cugini. Mi piace tornare lì d’estate, è fondamentale per ricaricarmi. È un modo per staccare dalla vita lavorativa, lì ho passato le estati più belle della mia vita».

Stupore superato, dicevamo, la gente ha iniziato a ballare e cantare fortissimo. Il rapporto con il pubblico è fondamentale per Mahmood. Lo vediamo nei video di quello che succede ai suoi concerti: «Io amo questo rapporto che ho con chi viene a sentirci. Ci capiamo, ridiamo, li vedo felici sotto al palco. E infatti capita spesso che faccio salire dei fan sul palco, per cantare e ballare con me. Perché mi diverto con loro, per conoscerli di più, e poi alcuni sono bravissimi».

