glo for music e Noemi insieme a Napoli per un concerto a sorpresa

Il tramonto sul litorale di Napoli, l’eleganza del Post-Aperitif Club, il giovedì sera e, a sorpresa, la voce di Noemi: quale cornice migliore per il secret show di lancio dei nuovi colori Gold e Rose del dispositivo HYPER PRO targato glo, il primo della categoria dotato di smart LED display?

Ok, la domanda è retorica: perché la serata è stata da manuale, ed è stata promossa da glo for music, iniziativa con cui il brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick destinati a fumatori adulti conferma il suo ruolo nella promozione attiva dell’arte e della creatività.

Chi non c’era, però, non sa che cosa si è perso. Come ha cantato Noemi in apertura del live, Sono solo parole, mentre certi momenti bisogna viverli in prima persona. Scaletta che è poi proseguita con L’amore si odia, ⁠Glicine, Vuoto a perdere, Albachiara (naturalmente quella di Vasco Rossi), Per tutta la vita, Makumba e Non ho bisogno di te. L’ospite era a sorpresa, ma le emozioni erano garantite. Anche perché Noemi aveva già lavorato con glo l’estate scorsa, quando per il brand aveva firmato una canzone insieme a Lazza e prodotta da Dardust.

E mentre i brani si susseguivano, i colori sul mare mutavano, in accordo con il richiamo estivo dei nuovi colori HYPER PRO. Se a questo punto vi state mangiando le mani perché vi siete persi lo show, niente paura: glo continuerà ad animare la stagione del solleone con un calendario fitto di appuntamenti musicali.

glo for music sarà infatti sponsor di quattro occasioni da non perdere: Rock in Roma, Parco Gondar in Puglia, e infine Eolie Music Fest e Catania Summer Fest. Tante le attivazioni e le sorprese che saranno riservate al pubblico in concomitanza con questi eventi.

Dulcis in fundo, ulteriore iniziativa è il glo discovery truck: una struttura mobile con terrazza panoramica, dalla quale la community dei “gloers” potrà assistere a otto eventi musicali in tutta Italia. Dopo il MI AMI di Milano sarà il turno di Locus Festival a Bari, Sonik Park a Torino, Polifonic e VIVAIfestival in Valle D’Itria. E poi Arabax ad Arbatax, AMA festival a Vicenza e infine Spring Attitude a Roma.

«Quando la straordinaria capacità di inclusione e di espressività della musica incontra lo spirito innovativo di glo, nascono progetti unici e memorabili. Con “glo for music” offriamo a un pubblico adulto esperienze di livello grazie al coinvolgimento di artisti di elevato calibro come Noemi, con la quale in continuità con lo scorso anno abbiamo scelto per proseguire questa collaborazione di successo». Questo il commento di Antonino Grosso, Head of Marketing Deployment Italy di BAT Italia.

I nuovi colori HYPER PRO sono disponibili per l’acquisto dei consumatori maggiorenni sul sito discoverglo.it.