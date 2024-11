Con LELO il piacere è un gioco: scopritelo con 5 film

La sessualità è un viaggio di scoperta, un gioco di piacere. Abbracciare un approccio consapevole alla sessualità è fondamentale per una vita più ricca e soddisfacente. Sappiamo come il cinema sia da sempre stato interessato a questo tema: aiutandoci a plasmare le nostre percezioni su questo tema così intimo.

Ecco come il cinema ha raccontato questo importante tema attraverso cinque film significativi:

Forrest Gump (1994, Robert Zemeckis)

La storia di Forrest è un esempio di sessualità inclusiva. La vita di Forrest, caratterizzata dalla sua innocenza e apertura, ci mostra come l’amore e la connessione umana possano trascendere le barriere sociali. La relazione erotico amorosa con Jenny, sua migliore amica e unico vero amore, racconta come l’orizzonte del piacere debba essere aperto a tutti, anche a chi sembra avere steccati impossibili da superare a causa dei grandi tabù del contemporaneo.

American Pie (1999, Paul e Chris Weitz)

Un classico del genere “college”, che racconta il coming-of-age con sarcasmo e demenzialità tipico della fine degli anni Novanta e degli adolescenti dell’epoca. Attraverso le disavventure di un gruppo di amici sfigati, il film affronta temi di vergogna, desiderio e scoperta, il tutto con una dose di umorismo: non a caso la prima volta del protagonista, Jim, non è in mondovisione con la compagna di scuola europea, ma con una… torta di mele.

I segreti di Brokeback Mountain (2005, Ang Lee) Questo film affronta l’omosessualità con una sensibilità profonda, esplorando il conflitto tra desiderio e aspettative sociali. La storia d’amore tra Ennis e Jack è un potente racconto di scoperta e liberazione, dimostrando che l’iniziazione alla sessualità può essere una via di fuga da una società piena di tabù. Attraverso il loro amore clandestino, il film ci ricorda che la vera autenticità e il piacere derivano dall’essere fedeli a se stessi in un mondo che, ancora adesso, spesso rifiuta l’amore in tutte le sue forme.

The Dreamers (2003, Bernardo Bertolucci)

Ambientato durante il tumulto del ’68, questo film presenta una rappresentazione audace della sessualità come atto di ribellione e libertà. La storia di tre giovani – due dei quali fratello e sorella – che si uniscono in un gioco di esplorazione sessuale e ideologica riflette il desiderio di rompere le catene e di abbracciare una nuova libertà. Attraverso il sesso, i protagonisti sfidano le norme sociali (a partire dall’unità minima per definizione della nostra società: la famiglia), offrendo uno sguardo provocatorio sulle dinamiche del desiderio e dell’identità.

Her (2013, Spike Jonze)

Il capolavoro di Spike Jonze offre una prospettiva unica sulla sessualità senza corpo. La relazione tra Theodore e l’intelligenza artificiale Samantha sfida le convenzioni tradizionali sull’amore e sul desiderio, ponendo interrogativi sulla natura stessa del piacere e della connessione. Attraverso questo racconto – ai tempi ancora distopico ma oggi di grande attualità – il film ci invita a riflettere su come la tecnologia possa influenzare la nostra comprensione della sessualità e delle relazioni, suggerendo che il vero piacere può risiedere nell’intimità emotiva piuttosto che in quella fisica.

Ma perché è così importante affrontare l’iniziazione alla sessualità in modo consapevole? Un approccio gioioso e positivo alla sessualità non solo favorisce una maggiore educazione sessuale, ma incoraggia anche una comunicazione aperta tra partner. Quando si parla di sessualità come di un aspetto naturale e bello della vita, si crea uno spazio sicuro dove curiosità e intimità possono prosperare. I film, in questo contesto, possono fungere da guide preziose, aiutandoci a esplorare le sfaccettature delle relazioni umane e delle esperienze sessuali.