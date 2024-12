‘Three Xmas Trees’, guarda il video del singolo di Natale dei The Winstons

È uscito Three Xmas Trees, il secondo (dunque per il secondo anno consecutivo) singolo di Natale dei The Winstons, il power trio composto da Lino Gitto, Roberto Dell’Era ed Enrico Gabrielli.

Dopo essere stato reso disponibile come traccia fantasma nel vinile dell’ultimo album del gruppo, Third, nella versione acquistabile ai concerti, il brano è ora uscito anche in digitale. «Ai The Winstons, in fondo in fondo, il Natale piace. Le luci, l’atmosfera, la neve che non cade mai, quelle cose lì toccano le corde dell’animo bambino che non abbiamo mai perso. I The Winstons, anche se hanno facce da Grinch, sono pronti a regalarvi una canzone che celebra il Christmas time», questo il commento dei tre.

Guarda il video ufficiale di Three Xmas Trees: