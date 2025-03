L’esperimento matto di Walzer: suonare le canzoni del nuovo album a ripetizione per 12 ore

Ci sono molti modi per far sapere che si è fatto un disco e che si è in cerca di un’etichetta che lo pubblichi. Walzer, cantautore dotato della giusta dose di freakness e presente da una decina d’anni nella scena milanese, ha scelto una via originale: suonarne le canzoni a ripetizione per 12 ore.

Accadrà domenica 16 marzo all’Arci Bellezza di Milano in un misto di prova aperta al pubblico, happening musicale pazzo e tour de force a cui parteciperanno alcuni musicisti. I primi due annunciati sono il batterista Lino Gitto (The Winstons), «la persona che più di tutte mi ha spronato a realizzare il disco, che ha prodotto e di cui abbiamo scritto alcuni brani assieme», e il pianista/tastierista Andrea Pesce (FishEye), «fratello beatlesiano e maccartiano, dotato di una grazia ai tasti bianchi e neri che mi lascia sempre incantato».

«Dalla mattina alla sera, esecuzione dopo esecuzione», spiega Walzer, «io e i miei amici musicisti rifineremo via via le mie canzoni che, sostanzialmente, prenderanno forma e consistenza cammin facendo di fronte al pubblico, e voi potrete assistere a questo processo di evoluzione, più o meno come avete potuto fare con i brani dei Beatles nella bellissima docuserie Get Back di Peter Jackson. L’ultima esecuzione, quella delle ore 22, sarà il nostro simbolico “concerto sul tetto”. Potremmo definire questo happening come un live-in-progress, un vero e proprio spaccato sulla creazione di un concerto live».

Le presenze saranno scaglionate in quattro sessioni da tre ore ciascuna: la Coffee Session (ore 11-14), la Bitter Session (14-17), la Aperitif Session (17-20), la Cocktail Session (20-23). Ulteriori informazioni a questo link.