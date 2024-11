Lana Del Rey ha annunciato il nuovo album: non s’intitola ‘Lasso’, sarà meno country e più Southern gothic

Lana Del Rey ha annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo album. Non si intitola Lasso, il disco orientato al country di cui la popstar ha parlato in passato e di cui si aspettava il primo singolo entro la fine del 2024.

Il titolo è invece The Right Person Will Stay, la grafica è della sorella Caroline “Chuck” Grant. Uscirà il 21 maggio 2025. Conterrà 13 canzoni prodotte, lo scrive la cantante in un post su Instagram, da «Luke, Jack, Zach e Drew Erickson, tra gli altri». Jack dovrebbe essere Jack Antonoff, in quanto a Luke e Zach potrebbero essere Luke Laird (che ha lavorato con artisti country come Carrie Underwood e Eric Church) e Zach Dawes. «Sono contenta di farvi ascoltare un po’ canzoni prima di Stagecoach», vale a dire il festival che si terrà ad aprile a cui Del Rey parteciperà, «a partire da Henry».

«We’re going country!», aveva annunciato la popstar parlando della svolta non solo sua, ma dell’intera industria discografica verso certe atmosfere e sonorità. Negli ultimi quattro anni aveva inciso con Antonoff nel Sud degli Stati Uniti, in Alabama, Tennesse e Mississippi.

Lasso alla fine non è uscito. A giudicare dalla recente intervista concessa a Vogue, Del Rey ha spostato il baricentro del disco dal country al Southern gothic. «C’era tanto american flair, troppo di quella estetica così americana. Mi sono fermata perché non mi riconoscevo. Vorrei che questo disco fosse un riflesso della persona che sono oggi. Potrei trasformarlo in qualcosa più in stile Southern gothic, come avrebbe dovuto essere all’inizio, e meno country».

Poche ore prima, Del Rey aveva annunciato un tour che toccherà Regno Unito e Irlanda nel 2025 che comprende un concerto il 3 luglio al Wembley Stadium di Londra.