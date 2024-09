Il nuovo album di Kanye West si chiama ‘Bully’

C’è un nuovo album di Kanye West all’orizzonte. Si chiama Bully ed è stato anticipato dal brano Beauty and the Beast durante un evento di ascolto al Wuyuan River Stadium di Haikou, in Cina, sabato 28 settembre.

«Sta per uscire un nuovo album, si chiama Bully e questa canzone si chiama Beauty and the Beast» ha detto Kanye alla folla prima di rappare la traccia inedita». Non ci sono ancora date d’uscita ufficiali.

«Ci penso ancora ogni notte e giorno, per cercare di starne lontano, per tenere lontano il mio pubblico / Non accettare questa mancanza di rispetto, sono seduto qui e cerco di reindirizzare» rappa Kanye.

🚨Kanye West announces new album live🚨 BULLY💿 🚨COMING SOON🚨

pic.twitter.com/wARGuzQgyZ — SLYTER (@slyterrr) September 28, 2024

L’ex collaboratore di West, Mike Dean, che ha lavorato con il rapper dal suo album di debutto The College Dropout nel 2004 fino alla sua traccia del 2022 True Love con XXXTentacion , ha definito la traccia «un avanzo di Donda», in un commento su un post Instagram.