Guarda Krist Novoselic suonare i classici dei Nirvana insieme alla tribute band FooVana

Krist Novoselic ha raggiunto sul palco i FooVana, tribute band americana – come dice il nome – di Foo Fighters e Nirvana, per eseguire alcuni tra i classici di questi ultimi.

È successo giovedì a Vancouver, nello Stato di Washington, durante un concerto dei FooVana al Georgie’s Garage and Grill. I brani eseguiti insieme a Novoselic sono stati Blew, Smells Like Teen Spirit, e Lithium.

Sopresa? Sì, ma non troppo. Prima dell’inizio del live, la tribute band aveva avvertito i propri fan piazzando sul palco una foto di Novoselic con questa didascalia: «Venite al Georgie’s Garage and Grill! Lo show sta per cominciare! Ah, giusto, c’è un’altra cosa… Qualcun altro è qui con noi!!!»

Guarda i video delle performance:

KRIST NOVOSELIC (NIRVANA) W/FOOVANA "Smells Like Teen Spirit" , Vancouver, Washington 7-18-24

Foovana feat. Krist Novoselic - Blew (Vancouver, WA) 7-18-24

