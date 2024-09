«Buonanotte»: Dave Navarro vuole dirci qualcosa?

I Jane’s Addiction riusciranno a superare i problemi che hanno portato all’aggressione sul palco, durante il concerto di venerdì sera a Boston, del cantante Perry Farrell ai danni del chitarrista Dave Navarro?

Dopo le «scuse sentite» rivolte ai fan e le spiegazioni date dalla moglie del cantante Etty Lau Farrell, il gruppo ha cancellato il concerto previsto ieri sera a Bridgeport e non ha più comunicato alcunché. Le date rimanenti nel Nord America del rinato quartetto storico formato da Farrell e Navarro con il bassista Eric Avery e il batterista Stephen Perkins non sono state annullate e quindi al momento il tour è in piedi.

Ieri sera però Navarro ha pubblicato una foto con una didascalia che ad alcuni è parso un normalissimo messaggio social, ad altri addirittura un indizio dell’intenzione di dire addio al gruppo. Si tratta di una foto in bianco e nero del chitarrista in concerto. Sul fondo della cassa della chitarra acustica c’è il logo dei Jane’s Addiction. Il commento è semplicemente «goodnight», buonanotte (poco prima Navarro aveva scritto che «una delle cose buone scaturite dall’altra sera è il fatto che sia riuscito a passare del tempo col mio amico e artista leggendario Joe Coleman. Se non conoscete il suo lavoro, vi invito a dare un’occhiata al suo profilo»).

In attesa di notizie, o di vederli sul palco mercoledì sera, quando si terrà a Toronto la prima esibizione dopo Boston e la cancellazione di Bridgeport, qualcuno ha fatto notare che Navarro avrebbe smesso di seguire sui social la band e che Farrell avrebbe smesso di seguire lui, per quel che vale.