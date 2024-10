Le serie da vedere a ottobre 2024

Heartstopper 3

Netflix 3 ottobre

Heartstopper: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Torna la serie teen-cult che adatta la graphic novel di Alice Oseman: in particolare, per quanto riguarda la terza stagione, i volumi 4 e 5. E tornano Joe Locke e Kit Connor a interpretare Charlie e Nick, ormai diventati idoli delle platee non solo adolescenti, cui si aggiungono gli habitué William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Cormac Hyde-Corrin e Rhea Norwood, oltre alle new entry Darragh Hand, Hayley Atwell e Jonathan Bailey, già Anthony in Bridgerton.

Ranma ½

Netflix 5 ottobre

Ranma1/2 | Official Trailer | Netflix

Akane Tendo ha un nuovo fidanzato, Ranma Saotome, un prodigio delle arti marziali che però ha un segreto: si trasforma magicamente in una ragazza a contatto con l’acqua fredda. Dal manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday dal 19 agosto 1987 al 6 marzo 1996, sono già state tratte due serie anime tra fine anni ’80 e inizio ’90, per un totale di 161 episodi, oltre a due film d’animazione e un film tv live action. La versione Netflix soddisferà i fan?

Inganno

Netflix 9 ottobre

INGANNO | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

Dopo aver compiuto sessant’anni, una donna benestante si innamora di un uomo affascinante e molto più giovane, le cui intenzioni sono messe in discussione dalla famiglia di lei. Da un’idea di Teresa Ciabatti, autrice dei romanzi La più amata e Sembrava bellezza, un mélo tinto di crime che vede protagonisti Monica Guerritore, veterana del teatro e del cinema italiani, e Giacomo Gianniotti, “italiano a Hollywood” consacrato da Grey’s Anatomy e poi visto negli ultimi due Diabolik dei Manetti Bros.

Citadel: Diana

Prime Video 10 ottobre

Citadel: Diana | Trailer Ufficiale | Prime Video

Primo spin-off internazionale dell’originale USA, Citadel: Diana vede al centro Matilda De Angelis nel ruolo di Diana Cavalieri, agente sotto copertura della Citadel che combatte contro un’organizzazione nemica sullo sfondo di una Milano del futuro. Producono i Russo Brothers, già dietro gli ultimi Avengers, nel cast anche Lorenzo Cervasio nei panni di Edo Zani e Maurizio Lombardi in quelli di Ettore Zani, oltre a Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz.

Tomb Raider – La leggenda di Lara Croft

Netflix 11 ottobre

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Proiettata in un pericoloso inseguimento intorno al mondo, l’impavida avventuriera Lara Croft affronta il suo traumatico passato e svela, come sempre, un antico mistero sepolto dalla Storia. Arriva dal Giappone la serie animata che adatta i videogiochi pubblicati a partire dal 1996 fino al 2009 da Eidos Interactive e già diventati film di culto con Angelina Jolie (e Alicia Vikander: ma quella versione l’abbiamo tutti dimenticata). La voce dell’eroina nella versione originale è di Hayley Atwell.

Disclaimer – La vita perfetta

Apple TV+ 11 ottobre

DISCLAIMER* Trailer Ufficiale Italiano (2024) Cate Blanchett | Apple TV+

Applauditissima a Venezia 81 (in tanti l’avrebbero addirittura voluta in concorso), ecco la serie di Alfonso Cuarón tratta dal libro di Renée Knight. Catherine Ravenscroft è un’acclamata autrice di documentari che scopre che un suo terribile segreto sta per essere rivelato in un romanzo incentrato su di lei. Come salvare la reputazione (e la famiglia)? Un’altra monumentale performance di Cate Blanchett, affiancata da Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee e Lesley Manville. Imperdibile.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883

Sky e NOW 11 ottobre

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno | Nuova serie | Trailer

Dopo Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Mixed by Erry, un altro “mixed by” Sydney Sibilia, che racconta la origin story degli 883. Pavia, fine anni ’80. Max Pezzali (Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli) si conoscono sui banchi di scuola. Non potrebbero essere più diversi, ma grazie alla musica diventano inseparabili. Compongono le prime canzoni che segneranno la storia del pop italiano. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro riusciranno a rimanere uniti?

Mike

Rai 1 21 ottobre

MIKE (2024) | Promo tv

1971: Mike Bongiorno (Claudio Gioè) è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto, e è da qui che si snodano a ritroso i capitoli più significativi della sua parabola, in un alternarsi tra l’infanzia a New York, la carriera televisiva in Italia e l’incontro con Daniela Zuccoli (la Valentina Romani di Mare fuori), la ragazza che sposerà nel 1972 e che resterà al suo fianco fino all’ultimo giorno. Diretta da Giuseppe Bonito, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Allegria!

Avetrana – Qui non è Hollywood

Disney+ 25 ottobre

Avetrana - Qui non è Hollywood | Trailer Ufficiale | Dal 25 Ottobre su Disney+

Sempre dalla Festa di Roma arriva uno dei titoli già più discussi dalla stagione, anche solo a partire dal poster. Pippo Mezzapesa (Il paese delle spose infelici, Ti mangio il cuore) firma la trasposizione “fiction” di uno dei casi di cronaca nera più seguiti degli ultimi anni, che mette al centro la famiglia composta, oltre che dalla vittima Sarah Scazzi (Federica Pala), da zia Cosima (Vanessa Scalera), zio Michele (Paolo De Vita) e dalla cugina Sabrina (Giulia Perulli). Nel cast anche Anna Ferzetti e Giancarlo Commare.

Operazione speciale: Lioness 2

Paramount+ 27 ottobre

Lioness | Season 2 Trailer #1 | Paramount+

Mentre la lotta della CIA al terrorismo avanza, viene arruolata una nuova agente Lioness che dovrà infiltrarsi in una minaccia finora sconosciuta. La crescente pressione costringerà tutte le pedine in campo a confrontarsi con i profondi sacrifici personali fatti in qualità di leader del programma Lioness. Il creatore Taylor Sheridan (Yellowstone) riporta sul piccolo schermo le agenti interpretate da Zoe Saldaña e Nicole Kidman, più il veterano Morgan Freeman. Action!

La legge di Lidia Poët

Netflix 30 ottobre

La Legge di Lidia Poët 2 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Altro giro, altra Matilda De Angelis. Con il secondo capitolo delle avventure della prima avvocata d’Italia. Collaborando ancora col fratello Enrico, la nostra lavora a nuovi casi, portando al contempo avanti le sue battaglie per i diritti delle donne. La sua mission? Convincerlo a candidarsi in Parlamento in modo che, una volta eletto, possa appoggiare la sua proposta di legge. Nel cast tornano Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino e Sara Lazzaro, e fa il suo ingresso il Gianmarco Saurino di DOC – Nelle tue mani.

The Diplomat 2

Netflix 31 ottobre

The Diplomat: Season 2 | Official Teaser | Netflix

Ideato dalla showrunner di West Wing (dopo Aaron Sorkin) Debora Cahn, un political drama che ha conquistato il pubblico di Netflix. Torna Kate Wyler (la Keri Russell consacrata da The Americans), già nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, alle prese stavolta con – si immagina – un avanzamento di carriera, che potrebbe portarla fino alla vicepresidenza degli Stati Uniti (Kamala, ci senti?). L’altra domanda è: cosa succederà nel suo matrimonio in crisi con il marito Hal (Rufus Sewell)?