Sanremo Giovani, ecco i nomi dei 24 artisti in gara

Dopo le audizioni dal vivo, che hanno visto ieri (23 ottobre), sfilare i 46 selezionati tra i 564 iscritti, la Commissione musicale – preseduta da Carlo Conti – ha svelato i nomi dei 24 artisti in gara a Sanremo Giovani. Tra questi ci sono parecchie facce già viste nei talent: da Amici arrivano Alex Wyse, Mew, Nicol, Rea e Tancredi, mentre da X Factor Angelica Bove, Selmi e Settembre. Selezionate, in duetto, anche Vale LP (X Factor) e Lil Jolie (Amici). Ecco la lista integrale:

Si parte martedì 12 novembre, primo dei cinque appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), per scoprire i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”.

I cantanti dovranno convincere appunto la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda), per conquistare poi in 12 la “semifinale” del 10 dicembre.

Infine, i 6 più votati (più 2 artisti provenienti da “Area Sanremo”) approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima del 18 dicembre e da lì … il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo 2025.

“Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d’autore al pop, dal rap alle nuove sonorità”, ha detto Carlo Conti. “Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti. Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica – ha continuato Conti – invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco. La Commissione ha privilegiato soprattutto gli artisti, non solo la canzone presentata in gara. L’augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l’occasione di dimostrare con successo ciò che valgono”,