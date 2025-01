Neil Gaiman ha risposto alle accuse di violenza sessuale

Neil Gaiman ha negato le accuse di violenza e abusi sessuali mosse da numerose donne e riportate in un articolo del New York Magazine all’inizio della settimana.

In una nuova dichiarazione pubblicata sul suo sito web martedì, Gaiman ha scritto: “Non ho mai avuto rapporti sessuali non consensuali con nessuno. Mai”. La sua smentita arriva un giorno dopo la pubblicazione dell’articolo di copertina che includeva otto delle accusatrici di Gaiman, tra cui quattro che in precedenza avevano condiviso le loro affermazioni nella serie di podcast del 2024 Master: The Allegations Against Neil Gaiman. Gaiman ha anche negato le precedenti accuse contro di lui e ha affermato che tutte le sue relazioni erano consensuali.

La rivista ha esaminato i messaggi di testo e le e-mail scambiate tra le donne e le amiche, nonché i messaggi tra Gaiman e le donne. L’articolo riporta presunti comportamenti violenti di Gaiman nei confronti di donne che sostengono di essere state costrette a compiere atti degradanti e, in alcuni casi, di aver fatto loro delle avances sessuali mentre nella stanza era presente suo figlio.

Uno dei presunti resoconti riguarda Scarlett Pavlovich, ex tata che ha iniziato a lavorare per Gaiman e quella che al tempo era sua moglie, Amanda Palmer, in Nuova Zelanda nel febbraio 2022 (la coppia ha finalizzato il divorzio più tardi quello stesso anno). Pavlovich ha accusato Gaiman di averla aggredita in più occasioni. Sostiene che l’autore l’abbia obbligata a praticargli sesso orale mentre il suo pene era sporco di urina e che una volta le ha spinto il pene in bocca, facendole vomitare. A quanto pare, Gaiman le avrebbe poi detto di leccargli il vomito dalle gambe. Pavlovich ha anche affermato che Gaiman ha fatto sesso con lei mentre suo figlio giocava con un iPad nella stessa stanza d’albergo.

Pavlovich ha sporto denuncia alla polizia contro Gaiman in Nuova Zelanda nel gennaio 2023. Un portavoce ha affermato che la “questione è stata chiusa”.

Gaiman ha negato le accuse contenute nell’articolo del New York Magazine tramite i suoi rappresentanti legali, definendole “false, per non dire deplorevoli”.

Nel suo post di martedì, Gaiman ha affermato: “Ho riletto i messaggi che mi sono scambiato con quelle donne nelle occasioni che sono state poi segnalate come abusive. Questi messaggi ora vengono letti esattamente come quando li ho ricevuti: due persone che si godono una relazione sessuale completamente consensuale e che vogliono rivedersi”.

In seguito ha affermato: “Alcune delle orribili storie raccontate ora semplicemente non sono mai accadute, mentre altre sono state così distorte da non av ere alcuna relazione con la realtà”.

Kendra Stout, un’altra donna che ha parlato nell’articolo, ha detto di aver incontrato Gaiman quando aveva 18 anni nel 2003 e che lui “ha parlato a lungo della relazione dominante e sottomessa che voleva da me”. Stout ha affermato che non hanno stabilito alcuna “parola di sicurezza” o “limite” (elementi standard delle negoziazioni BDSM) e che Gaiman l’avrebbe penetrata con il dito e il pene mentre lei aveva una dolorosa infezione delle vie urinarie e gli diceva “No”. Lo scorso ottobre Stout ha sporto denuncia alla polizia.

A seguito delle accuse emerse la scorsa estate, diverse produzioni cinematografiche e televisive basate sui libri di Gaiman, tra cui The Graveyard Book della Disney, sono state sospese.

Da Rolling Stone US