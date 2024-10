È ufficiale: ci sarà un nuovo ‘Scary Movie’

Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans stanno togliendo le ragnatele dal franchise di Scary Movie. Marted, i fratelli hanno annunciato formalmente il loro ritorno alla serie comica horror con il sesto capitolo. La notizia del revival della commedia horror ha fatto notizia per la prima volta ad aprile durante il CinemaCon.

Marlon Wayans ha condiviso la sua eccitazione per la continuazione del franchise in un post su Instagram e che lo vede in posa accanto all’ormai mitico triste mietitore sorridente.

“Siamo tornati!” ha scritto. “Dopo quasi 20 anni, i fratelli Wayans finalmente daranno ai fan ciò che chiedevano… un ritorno del franchise di Scary Movie! Non vediamo l’ora di divertirci di nuovo sul grande schermo”.

I fratelli Wayans scriveranno e produrranno l’ultimo capitolo, insieme a Rick Alvarez. Alvarez ha già collaborato con i Wayans in film come White Chicks e Scary Movie 2. Alvarez ha anche lavorato con Marlon Wayans in Ghost Movie e nel sequel Ghost Movie 2.

Scary Movie entrerà in produzione quest’anno, ha riportato Deadline ad aprile, e uscirà l’anno prossimo.

Keenan Ivory Wayans ha diretto i primi due film di Scary Movie, con i fratelli Marlon e Shawn Wayans che hanno co-sceneggiato e interpretato la comedy horror. Scary Movie ha incassato più di 42 milioni di dollari nel suo fine settimana di apertura, segnando il più grande fine settimana di apertura per un film horror classificato come R e per un regista nero dell’epoca. Il sequel più recente, Scary Movie 5, è arrivato nel 2013.

Marlon Wayans ha già pubblicato su Prime Video il suo comedy special, Marlon Wayans: Good Grief a giugno, e reciterà nel film horror di Justin Tipping, Him, a settembre 2025.

Da Rolling Stone US