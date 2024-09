È morto Obi Ndefo, fu Bodie Wells in ‘Dawson’s Creek’

È morto a 51 anni l’attore americano Obi Ndefo. A darne notizia è stata la sorella Nkem in una serie di post. «Obi Ndefo è venuto a mancare mercoledì mattina in un ospedale di Los Angeles. Il cuore di Obi non ha retto la sua infinita battaglia contro l’ortoressia, un disturbo alimentare», ha scritto. «Come sua famiglia condividiamo questa notizia per portare attenzione all’eccessiva disciplina alimentare a cui porta l’ortoressia con la speranza che chi soffra di questa devastante malattia possa ricevere la compassione necessaria».

Ndefo, che dal 2019 aveva perso entrambe le gambe dopo esser stato investito da un camion mentre faceva la spesa, doveva la sua celebrità in particolare per il ruolo nella serie tv Dawson’s Creek dove interpretava Bodie Wells, cognato di Joey Potter (Katie Holmes). Negli anni aveva recitato in vari episodi di altri show come West Wing, Angel, Stargate SG-1, Star Trek: Voyager, NYPD Blue.