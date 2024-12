Confermata la seconda stagione della serie sugli 883, titolo: ‘Nord sud ovest est’

È stata rinnovata per una seconda stagione la serie Sky Original di Sydney Sibilia sugli 883: come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infatti ufficialmente lavorazione Nord sud ovest est, l’epico finale della Leggendaria storia degli 883 dedicato alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, prima stagione della serie prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, si è rivelata da subito un successo, attestandosi come la serie Sky Original alla prima stagione più vista degli ultimi 8 anni. È un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo (Mike), e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli – Vostro Onore, Succede, Gli sdraiati, Il filo invisibile) sono due classici “underdog”: un nerd e un entusiasta che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.