Cameron Diaz spiega perché ha lasciato la recitazione per oltre 10 anni: «Ho dovuto riprendermi la mia vita»

Cameron Diaz ha spiegato perché ha deciso di abbandonare la recitazione per oltre 10 anni. Intervenendo al Fortune’s Most Powerful Women Summit, l’attrice ha raccontato: “Per me, era semplicemente una cosa che dovevo fare. Dovevo fare qualcosa per rivendicare la mia vita. E non mi importava di nient’altro”.

Nel 2014 Diaz ha recitato in tre film: Tutte contro lui – The Other Woman, Sex Tape – Finiti in rete e Annie – La felicità è contagiosa. Il remake ha segnato l’ultima volta che Diaz è apparsa al cinema o in tv. L’anno prossimo tornerà sullo schermo per la prima volta in 11 anni come protagonista della commedia d’azione Netflix Back In Action insieme a Jamie Foxx. E poi riprenderà il ruolo di Fiona in Shrek 5.

Ora, però, la Diaz ha condiviso le ragioni del suo abbandono dell’industry dieci anni fa: “Nessuna opinione, nessun successo, nessuna offerta, niente di niente avrebbe potuto farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita che volevo davvero. La domanda è: che cosa ti appassiona? Che cosa è veramente importante? Per me è stato costruire la mia famiglia”.

Back In Action sarà presentato in anteprima su Netflix nel gennaio 2025. Il film vedrà due ex spie della CIA Emily (Diaz) e Matt (Foxx) tornare al lavoro dopo che le loro identità sono state svelate.

Shrek 5 è attualmente in lavorazione e uscirà il 1 luglio 2026, giusto in tempo per il 25esimo anniversario del franchise. Oltre a Diaz torneranno anche Mike Myers e Eddie Murphy.