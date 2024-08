Ben Affleck sarà Hulk Hogan in un nuovo film

La storia è questa: nel 2012, il sito (ora chiuso) Gawker pubblicò un sex tape dell’ex wrestler della WWE Hulk Hogan che portò a una causa legale finanziata dal co-fondatore di PayPal Peter Thiel. Il verdetto fu un risarcimento da 115 milioni di dollari per il pugile, il che portò alla fine del sito web. Una storia che pare sia una sceneggiatura da un po’, e che potrebbe vedere la luce con Ben Affleck nel ruolo del wrestler baffuto.

Il progetto, intitolato Killing Gawker, secondo quello che riportano molti media americani dovrebbe uscire a gennaio 2025 e sarà prodotto da Artist Equity, casa di produzione di Ben Affleck e Matt Damon (che invece interpreterà Thiel).

La sceneggiatura di Killing Gawker è stata scritta da Charles Randolph, che ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per The Big Short ed è basata sul libro del 2018 di Ryan Holiday Conspiracy: A True Story of Power, Sex, and a Billionaire’s Secret Plot to Destroy a Media Empire, che ha fornito un contesto alla causa raccontando che Thiel voleva vendicarsi di Gawker che nel 2007 aveva pubblicato un articolo gli faceva outing. Da lì la voglia di di sostenere la causa di Hogan.