Alla Rotonda del Locarno Film Festival una serata speciale powered by Rolling Stone Italia con il live de La Rappresentante di Lista

Arriva per il cinema, resta per la festa. Anche quest’anno al Locarno Film Festival tornano gli appuntamenti della Rotonda by la Mobiliare, il lato notturno del festival: dal 31 luglio al 17 agosto, ogni sera a partire dalle 18:00 si accende lo spazio dedicato al divertimento e alla convivialità della kermesse svizzera, con cartellone organizzato insieme alla Mobiliare e architettura curata da atelier oï.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, l’obiettivo: unire la musica dal vivo alle performance, creando uno spazio in cui sia possibile ritrovarsi e stare insieme, all’insegna dell’accessibilità. Tanto più perché in Rotonda non ci saranno distinzioni tra weekend e giorni infrasettimanali, e l’offerta sarà completata da una ricca food court, installazioni artistiche a cielo aperto, spettacoli di vario tipo, un mercato artigiano e artistico, e tanta attenzione riservata al divertimento dei più piccoli.

Così, tra un film e l’altro, non mancherà la “colonna sonora”. Il primo appuntamento da non perdere è il 2 agosto, con la serata powered by Rolling Stone Italia, che vedrà protagonisti La Rappresentante di Lista con live e DJ set. Il programma completo inizierà però già dal 31 luglio, con tanti ospiti da non perdere.

La line-up contiene infatti altre sorprese: in focus il weekend del 9 e 10 agosto, quando RSI Radiotelevisione svizzera curerà una speciale selezione con Dom Lampa, tra sonorità reggae e roots musica brasiliana. Sarà poi il turno del cantautore svizzero Bastian Baker e del suo folk coinvolgente. Questa la giornata del 9 agosto. Il giorno seguente salirà invece sul palco l’italiano Ermal Meta, con un live per ripercorrere i suoi successi fino all’ultimo album.

Il cartellone della Rotonda non finisce qui, e si fa eclettico con nomi come Gianluca Grignani, DJ Damante, Le Vibrazioni, Jay-K e Golden Vultures. Altri nomi si uniranno alla line-up durante il mese di luglio. Tanti gli act collaterali ai main che andranno a comporre il soundscape della Rotonda e assicureranno che la festa non finisca davvero mai.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo arriva il Club, spazio underground aperto fino a notte fonda per ballare insieme a DJ selezionati anche dopo la chiusura della Rotonda.