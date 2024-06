Una stagione in musica insieme a Kozel, Official Beer Partner di I-Days e Firenze Rocks

È la birra ceca più venduta e apprezzata al mondo; è nata nel 1874 a Velké Popovice, ha preso il nome di un caprone; e oggi è presente in 48 paesi. Tra tradizione e futuro, Kozel (la birra “con un villaggio dentro”) è pronta ad accompagnare gli appassionati delle bevute rinfrescanti con la sua Premium Lager e due partnership all’insegna della musica: è infatti Official Beer Partner (attraverso Live Nation) degli I-Days di Milano e di Firenze Rocks per il secondo anno consecutivo.

Parte del portafoglio di Birra Peroni, Kozel vuole così farsi promotrice dei valori in cui crede da sempre: la convivialità e la bellezza dello stare insieme nella leggerezza, meglio se godendo allo stesso tempo di ottima musica.

Il taglio del nastro su questa collaborazione continuativa è avvenuto il 29 maggio, prima data degli I-Days all’Ippodromo La Maura di Milano, celebrata dall’unica data in Italia per l’estate dei Metallica, impegnati nel tour promozionale del loro ultimo album in studio, 72 Seasons. Kozel sarà poi presente su tutte le date del festival, che vedrà arrivare nel capoluogo lombardo Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat, Tedua, Queens of the Stone Age, Avril Lavigne, Sum 41, Bring Me the Horizon a Stray Kids tra gli altri.

Il fil rouge rock dell’estate continuerà poi in Toscana con Firenze Rocks, dove Kozel accompagnerà le date del 13 e 16 giugno con Avenged Sevenfold, Tool, The Struts, Deus e Night Verses.

Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni, ha commentato così la caldissima estate di Kozel: «Eravamo già partiti qualche anno fa scegliendo di affiancare il nome e il gusto di Kozel ai grandi festival musicali, certamente per affinità elettiva ma soprattutto perché Kozel è sinonimo di divertimento e spensieratezza. Non potevamo quindi che proseguire anche quest’anno riconfermando la presenza del brand al fianco degli I-Days e Firenze Rocks, per rafforzare la visibilità di Kozel nel panorama musicale e coinvolgere il pubblico in esperienze uniche e sorprendenti».