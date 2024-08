Neutro Roberts celebra la sua storia pensando al futuro

Negli ultimi anni le aziende sono state giudicate non solo dalla qualità del prodotto, dal rispetto della filiera produttiva e dal rispetto dei diritti sociali e civili. Qualità fondamentali, ovviamente, che insieme al prezzo al dettaglio determinano il successo in un momento di competizione molto importante. C’è però dell’altro, valori che sono difficili da misurare, e che riguardano aspetti che si legano più alla storia e alla reputazione che si costruisce negli anni. Non tutte le aziende se lo possono permettere: si tratta di avere qualcosa da raccontare e si tratta di aver rappresentato un’esperienza per tante persone. Qualcosa che vada oltre il mero prodotto.

Essere all’avanguardia, avere una storia così solida da permettere di proiettarsi nel futuro, e soprattutto trovare i canali e i mezzi giusti per raccontare. Ed è quello che sta facendo Neutro Roberts, storico brand italiano noto per la cura e l’igiene personale, che per celebrare il suo 120° anniversario ha deciso di prendere la macchina del tempo.

È grazie al cinema e alla televisione, che l’azienda rende omaggio alla sua storia, presentando il cortometraggio La storia di Henry Roberts. Il progetto racconta la storia e la filosofia di Henry Roberts, il chimico inglese che ha gettato le basi per la fondazione del marchio. Per lui la cura della pelle era un diritto fondamentale per la persona, che doveva essere al centro di una rivoluzione che non riguardava solo i prodotti, ma una vera e propria filosofia.

Il percorso di Neutro Roberts inizia nel 1904 con il lancio della prima saponetta solida neutra. Da allora, il brand ha saputo unire tradizione e innovazione, diventando un punto di riferimento per i prodotti di igiene personale. La narrazione del cortometraggio si ispira alla storia di Henry Roberts, che nel 1843 arrivò a Firenze per fondare il suo laboratorio farmaceutico in Via Tornabuoni 17. Il capoluogo fiorentino è da sempre uno dei poli culturali per definizione dell’Italia e non solo: cultura, scienza, innovazione… il luogo ideale per far sì che il giovane farmacista inglese realizzasse il suo sogno.

Lorenzo Sironi, General Manager della divisione Personal Care & Beauty di Bolton, descrive il cortometraggio come un viaggio alle radici del brand, mettendo in luce il valore della “Restituzione” – un principio che ha guidato Henry Roberts e continua a essere centrale nella filosofia di Neutro Roberts. Questo concetto di restituzione si riflette nella cura verso se stessi, gli altri e la comunità, incarnato anche dalla scelta del Puro Olio di Glicerina come ingrediente chiave dei prodotti, ispirato alla tradizione farmaceutica del brand.

Neutro Roberts – che oggi è parte della grande famiglia Bolton, multinazionale italiana attiva nel settore alimentare e chimico – si distingue non solo per i suoi prodotti ma anche per l’impegno nel generare valore sul territorio. Con uno stabilimento a Calenzano, in provincia di Firenze, che impiega oltre 250 dipendenti e produce più di 150 milioni di prodotti al giorno in cinque categorie – alimentare, cura della casa, cura della persona, beauty e adesivi con più di 60 brand di largo consumo – l’azienda sottolinea l’importanza della sostenibilità nei suoi processi produttivi.

Non solo nuovi mezzi per raccontare la propria storia, ma anche nuovi prodotti per affrontare il futuro a partire dalla di approvvigionamento delle sue materie prime.. Questa è anche l’occasione con cui Neutro Roberts lancia la nuova linea di deodoranti “Antica Farmacia Essenze Italiane”, che celebra la distintività della tradizione farmaceutica del marchio e l’esperienza nella selezione di ingredienti di alta qualità. Questo lancio segna un altro passo nella lunga storia di innovazione e adattamento del brand alle esigenze dei consumatori.

Bolton Group, la società madre di Neutro Roberts, è una multinazionale a conduzione familiare con un fatturato di 3,2 miliardi di euro (2023) e una presenza in oltre 150 Paesi. L’azienda è nota per il suo impegno verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale, collaborando con ONG come WWF e Oxfam e sostenendo vari progetti in campo educativo, sanitario e di conservazione ambientale.

Con questa celebrazione, Neutro Roberts non solo guarda al passato con orgoglio ma si prepara a continuare la sua missione di offrire prodotti di qualità, rispettosi delle persone e dell’ambiente, per le generazioni future.

